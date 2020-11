Por lo tanto, se sabe que la PlayStation 5 solo le permite jugar de forma nativa en 1080p, 4k y (dice Sony) hasta 8K, una limitación que no afecta a cualquiera que tenga un monitor con resolución de 1440p. Cabe señalar que, aunque tenga un monitor con 1440p, deberá contar con alguna mejora visual aunque no tan acentuada como sería de prever.

Sony confirmó oficialmente al sitio IGN en Italia que la PlayStation 5 no admitirá una resolución nativa 1440p, lo que representa una mala noticia para todos los que tienen un monitor de esta resolución.

By