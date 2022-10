MALA IMPRESIÓN DEL LOGO DE RENOVACIÓN POPULAR ES INTENCIONAL

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

ONPE ALTERÓ COLOR DE RENOVACIÓN POPULAR EN CÉDULAS DE VOTACIÓN?

Según el manual de Marca de Renovación Popular, estos son los códigos de color de su logo. Según el manual de pre-prensa, una impresión tenue no tiene sentido con esos valores CMYK y hasta podría pensar que la impresión de logo tenue de Rafael Lopez Aliaga, ES INTENCIONAL CON LA FINALIDAD DE PERJUDICAR AL CANDIDATO.

1.De debe considerar que para imprimir algo, o lo haces con colores especiales Pantone o combinando tintas Cyan, Magenta, Amarillo y Negro, en porcentajes C: 75, M:16, Y: 13 y K: O Imprimir en CMYK es más económico, pero acá no se trata de economía, sino de calidad de impresión.

2. Por cada tinta se tiene una placa, es la «separación de color», cuando el papel entra a imprenta offset, estas 4 placas imprimen el papel en un proceso continuo y el color final sale como combinación de estas.

3. En el caso del logo de Renovación Popular en la cédula, se nota que al Cyan le bajaron el porcentaje, no es 74%. Esto puede deberse a que ALTERARON EL COLOR EN EL ARTE FINAL O EN EL PROCESO DE SEPARACION DE COLORES.



O son muy estúpidos o ha sido intencional. Yo creo lo segundo

4. No hay que ser adivino, ONPE la embarró adrede. Acaso no hubo prueba de color?

«Si envian el logo en Pantone, nosotros manipulamos el color».

O sea, ¿ONPE tiene diseñadores ciegos o daltónicos que no saben equivalencias CMYK? A quien quieren engañar? el color celeste desteñido ni parecido es.

5. Para salir de dudas porqué ONPE no muestra el arte que entregó Renovación Popular?

Es la única forma de salir de dudas que es la misma tonalidad que la persona encargada le dio a la ONPE. Se verifica, si es así es entera responsabilidad del partido tanto por entregar algo que no es útil a ellos y por no ir a verificarlo en acto público.

Se debe tener claro que la secuencia de impresión no se tiene que cambiar jamás desde el concepto del diseño y al hablar de los ángulos de tramados, se establecen rosetas de color quedan la apreciación visual de una gama tonal amplia, en pocas palabras sin importar tu proveeduría de tintas o la marca de las mismas se debe de cambiar el orden establecido. porque muchos no están de acuerdo pero indistintamente de ello primero es amarillo magenta cyan y negro…

En mi larga trayectoria en editoras y en empresas periodísticas, puedo decir que aplicando corridas de Finger print se presentaron varias veces problemas de cambios de secuencia de tintas porque «así lo sugería el operador», no hace falta decirlo, pero al ver que no se aprovechaba la gama tonal totalmente y que los atrapes se veían alterados, se siguió con el orden establecido por los expertos en flexografía y el objetivo se cumplió. Así de simple.

AUN ASÍ EL ELECTORADO NO SE DEJÓ ENGAÑAR