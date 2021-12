MAFIA QUIERE TIRARSE LA SUNEDU

Queda claro que autonomía no es sinónimo de autarquía, ninguna universidad en nuestro país debe estar e exenta de un proceso de evaluación riguroso y de adoptar medidas obligatorias impuestas por los órganos competentes para elevar el nivel educativo.

Tercero, (9/1/2018): El pleno del Congreso votó en contra del proyecto de Ley 2073-2017, que ampliaba por tres años el impedimento para abrir nuevas universidades. Ante ello, Lorena Masías, entonces jefa de la Sunedu, expresó vía Twitter: “Pedimos al Congreso de la República que vote nuevamente la ley de moratoria. No es el momento de crear nuevas universidades. La reforma universitaria no puede parar”. Minutos después, se aprobó por mayoría una reconsideración de esa votación.

Telesup inició su proceso de licenciamiento en octubre del 2017. Y tras las diligencias correspondientes, la Sunedu determinó que la universidad no contaba con infraestructura ni equipamiento adecuados para cumplir sus funciones y le denegó la licencia.

«En el 2019, la Sunedu denegó el licenciamiento a Telesup, de propiedad de José Luna Galvez, debido a que no cumplió con ninguna de las ocho CBC establecidas en la Ley Universitaria. En la sede de San Juan de Lurigancho, se halló una estructura de tipo cascarón. Desde afuera parecía un edificio de siete pisos, pero solo tres estaban construidos. El edificio se convirtió en un símbolo de las universidades con licencia denegada. La construcción además era precaria y peligrosa».

ENTONCES PORQUE EL GOBIERNO NO TOMA POSICIÓN EN DEFENDER LA REFORMA UNIVERSITARIA?

