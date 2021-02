Que Dios nos coja canfesados; la corrupción se fortalece

Por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a casi un año de iniciado el proceso, decidió este lunes destituir al fiscal supremo Pedro Chávarry del Ministerio Público, tal como propuso la ponente Dra. María Zavala Valladares, quien argumentó que el exfiscal de la Nación habría cometido «faltas muy graves». Según el informe expuesto por la Dra. María Zavala, por cuanto Chávarry incurrió en infracciones “que comprometen los deberes del cargo” dispuestas en la Ley de Carrera Fiscal.

En audiencia virtual, María Zavala señalo que el exfiscal de la Nación “tenía plena conciencia de que sus actos eran infractores” y que por ello su destitución “es idónea”. “Ya no es capaz de generar confianza en la ciudadanía, esa medida es absolutamente necesaria”.

De que faltas se le acusa al exfiscal de la Nación Pedro Chavarry:

Primero, mentir sobre haber tenido conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, quien es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, con la finalidad de realizar un almuerzo con periodistas a través de otro investigado, el empresario Antonio Camayo, con el objetivo de fortalecer sus posibilidades de ser elegido como fiscal de la Nación (2018). Además, se le cuestiona también por faltar a la verdad por negar en los medios de comunicación que tuvo conversación con Hinostrozas y su participación en la reunión con los periodistas, lo cual luego terminó admitiendo. Pero, estas grabaciones no tenían contenido penal?

Segundo, se le responsabiliza del deslacrado de la oficina de uno de sus asesores, que dispuso el fiscal José Domingo Pérez en enero de 2019. La responsable material primero dijo que el Fiscal Chávarriy era inocente, luego después de conversar con los encargados del caso, cambió de versión. Será que la obligaron? Como comprobar que “Chávarry sí estuvo detrás del deslacrado, cuando el testimonio originario de su exasesora Rosa Venegas fue otra versión? En su segundo testimonio corregido (señala que Chávarry le ordenó ingresar al despacho) sí; y eso se corrobora con otras pruebas indiciarias”.

Tercero, la última infracción se refiere a que el fiscal supremo buscó al aprista César Sandoval Pozo (asesor del congresista Jorge del Castillo) que también trabajaba para el exfiscal Chavarry, para tener apoyo de bancadas en los procesos que afrontaba.

Para que no queden dudas, esto se pudo corroborar en los videos de las cámaras de seguridad, donde se ve a César Sandoval abandonar el Ministerio Público junto a Pedro Chávarry, Rosa María Venegas y los agentes de seguridad del ex fiscal de la Nación. Ante esto, salió Jorge del Castillo y negó que esta actuación de su ahora ex asesor pueda demostrar que hubo una relación entre él, Alan García o el Apra con Pedro Chávarry???

El 02 de octubre del 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, respondió a los cuestionamientos y al pedido para que deje el cargo que le hizo mas temprano el presidente Martin Vizcarra. A través de su cuenta de Twitter, Chávarry advirtió interferencias y pidió respeto a las instituciones y a la democracia. Asimismo, el titular del Ministerio Público pidió “ponderación”, al recordar que las 46 denuncias en contra de Vizcarra, “43 de su propio pueblo” (Moquegua), serán tramitadas con el debido proceso.

Horas antes, el presidente Martín Vizcarra, se despacho a su gusto ante la prostiprensa y sostuvo que el país necesita un Ministerio Público liderado por un fiscal de la Noción libre de cualquier duda o cuestionamiento. “Eso no está ocurriendo con el fiscal (Pedro) Chávarry, hay cuestionamientos y por eso pedimos también el paso al costado”, señaló el jefe del Estado.

La guerra ya estaba declarada, Chávarry retiró la noche del 31 de diciembre de 2018 a los dos fiscales clave del equipo especial Lava Jato, el nombre con el que se conoce la operación contra la corrupción de Odebrecht en Brasil. Uno de los magistrados a quien apartó, José Domingo Pérez, es el responsable de investigar a los exmandatarios Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y a la líder de la oposición, Keiko Fujimori. La medida desató protestas ciudadanas en una docena de regiones del país en la Nochevieja y el mismo 1 de enero.

El 1 de enero de 2019, el mitómano, Martín Vizcarra, decidió adelantar el regreso a al Perú ante la destitución de sus dos fiscales claves del equipo especial Lava Jato, Vizcarra estaba viajando con rumbo a Brasil para asistir a la toma de mando de Jair Bolsonaro. “Ante estos nuevos sucesos, he decidido adelantar mi regreso al país para seguir encabezando la lucha contra la corrupción y la impunidad”, comunicó el lenguaraz Vizcarra.

El 2 de enero, en una acción sui generis, el coordinador del equipo Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, y Pérez apelaron ante la junta de fiscales supremos la decisión del fiscal general, dada la falta de razones para apartarlos del grupo. Al mismo tiempo, el manipulador de Palacio, entregó con sus propias manos al Congreso un proyecto de ley para disolver la junta de fiscales supremos que integra Chávarry y nombrar otra con los fiscales supremos adjuntos que elegirían un jefe provisional del Ministerio Público.

“La mafia pidió su cabeza e inventó las faltas graves y por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se la cortó. Hoy debe estar celebrando, el mitómano expresidente Martin Vizcarra, que lo persiguió un año con su Premier y empleado de Odebrecht, Cesar Villanueva, en colaboración de sus “fiscalestes”.

De que lo acusaban? De haberse reunido con Antonio Camayo. Cuando, el que se reunió con Camayo fue Martin Vizcarra, conocía a “Toñito” se tomó fotos y de paso tomaron “Ron Zacapa”, así juraba que no lo conocía. Al final se demostró que mentía. Algún medio de comunicación ha pedido que investiguen sus nexos con los “cuellos blancos del puerto”? Su falta grave, fue querer abrir los más de 46 procesos judiciales de Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, de todas maneras era un estorbo para todos los involucrados de Lava Jato.

Hoy el monstruo de siete cabeza que está metido en el aparato del Estado que corrompe todo lo que toca; Vizcarra, caviares, medios de comunicación, el Club de la Construcción, empresas brasileñas, Toledo, Humala, Nadine, PPK y fiscaletes, ya pueden festejar y estar tranquilos, sacaron la piedra del zapato que no les dejaba caminar, nadie los va investigar. Pedro Chavarry, debe sentirse tranquilo, su proceder ha sido valiente y honesto, luchar contra la corrupción en el Perú, es como pedir que en Lima caiga no granizo.

Ahí no que la cosa, el congresista de Acción Popular, Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras destitución de Chávarry, señaló: “la justicia lo alcanzó y por todos lados se va destrabando lo que la ciudadanía reclamaba”, que la destitución de Pedro Chávarry “nos confirma todo lo que veníamos observando con el equipo”. Asimismo, asegura que ellos continuaran con el trámite de las denuncias constitucionales “porque estas alcanzan a funcionarios y a exfuncionarios”