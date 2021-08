La imagen de un bebé entregado a un soldado en el muro del aeropuerto de Kabul se hizo viral en las redes sociales.

En el aeropuerto de Kabul, los ciudadanos afganos están desesperados por abandonar el país y recurrir a todos los medios para garantizar la seguridad de sus familias después de que los talibanes lleguen al poder.

Video de tragedia en aeropuerto de Kabul

El video de un bebé entregado a un soldado estadounidense fuera del aeropuerto de Kabul se está volviendo viral en las redes sociales, no dejando a nadie indiferente.

A US soldier rescues an Afghan baby on the wall to the #Kabul airport.

#Afghanistan pic.twitter.com/xlBu6AoB0T — Ali Özkök (@Ozkok_A) August 20, 2021

El video muestra a una multitud de personas entregando al niño, junto a un muro de alambre de púas, con la esperanza de que sea retirado del actual entorno de guerra en Afganistán. Los soldados estadounidenses en la parte superior de la pared, llevan al niño dentro del aeropuerto de Kabul.

Según The Independent, familias afganas desesperadas arrojan bebés dentro del aeropuerto. “Las madres estaban desesperadas, estaban siendo golpeadas por los talibanes. Gritaron, ‘Salva a mi Bebé’ y nos tiraron a los bebés. Algunos cayeron sobre el alambre de púas. Fue horrible lo que pasó. Al final de la noche, no había entre nosotros un hombre que no iba a llorar”, dice un oficial del Regimiento de paracaidistas.