MADRES AFGANAS entregan bebés en aeropuerto de KABUL

Desesperadas MADRES AFGANAS ENTREGAN a sus hijos para que los salven de los Talibanes – La imagen de un bebé entregado a un soldado en el muro del aeropuerto de Kabul se hizo viral en las redes sociales.

Nunca los volverán a ver, pero las madres saben que los están salvando!

En el aeropuerto de Kabul, los ciudadanos afganos están desesperados por abandonar el país y recurrir a todos los medios para garantizar la seguridad de sus familias después de que los talibanes lleguen al poder.

Video de tragedia en aeropuerto de Kabul – Madres Afganas entregan a sus bebes para ser salvados

El video de un bebé entregado a un soldado estadounidense fuera del aeropuerto de Kabul se está volviendo viral en las redes sociales, no dejando a nadie indiferente.

El video muestra a una multitud de personas entregando al niño, junto a un muro de alambre de púas, con la esperanza de que sea retirado del actual entorno de guerra en Afganistán. Los soldados estadounidenses en la parte superior de la pared, llevan al niño dentro del aeropuerto de Kabul.

Según The Independent, familias afganas desesperadas arrojan bebés dentro del aeropuerto. “Las madres estaban desesperadas, estaban siendo golpeadas por los talibanes. Gritaron, ‘Salva a mi Bebé’ y nos tiraron a los bebés. Algunos cayeron sobre el alambre de púas. Fue horrible lo que pasó. Al final de la noche, no había entre nosotros un hombre que no iba a llorar”, dice un oficial del Regimiento de paracaidistas.

Han surgido imágenes desgarradoras de madres afganas arrojando a sus bebés sobre alambre de púas en el aeropuerto de Kabul mientras rogaban a las tropas británicas que los salvaran de los talibanes.

“Las madres estaban desesperadas, estaban siendo golpeadas por los talibanes. Gritaron: ‘¡Salven a mi bebé! y nos tiró a los bebés. Algunos de los bebés cayeron sobre el alambre de púas”, dijo un oficial del Regimiento de Paracaidistas al Independent del Reino Unido.

“Fue horrible lo que pasó. Al final de la noche, no había un solo hombre entre nosotros que no estuviera llorando”, agregó en voz baja.

La escena desgarradora se desarrolló cuando los lugareños también entregaron a sus hijos a los soldados estadounidenses al otro lado de un muro del aeropuerto con la esperanza de que los colocaran en vuelos de evacuación desde la capital asediada.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a última hora del miércoles que alrededor de 1.800 personas habían sido evacuadas en 10 vuelos C-17 durante las 24 horas anteriores, lejos de las 5.000 a 9.000 personas que el Pentágono estimó que podrían ser evacuadas en un día si todo iba bien.

En total, agregó el funcionario, casi 6,000 personas han abandonado el país devastado por la guerra desde el sábado.

Un oficial británico de alto rango le dijo a Sky News que los paracaidistas no tenían más remedio que bloquear una carretera con vehículos y alambre de púas mientras las familias con niños arriesgaban sus vidas para pasar corriendo a los combatientes talibanes que los golpeaban.

“Fue terrible, las mujeres arrojaban a sus bebés sobre el alambre de puas, pidiendo a los soldados que se los llevaran; algunos quedaron atrapados en el alambre”, dijo el oficial a un reportero. “Estoy preocupado por mis hombres, estoy aconsejando a algunos, todos lloraron anoche.”

Una mujer, cuyo esposo se unió a los talibanes y la golpeó, logró atravesar una barricada mientras agarraba la mano de su hija de 4 años y una carta de la ONU que la identificaba como víctimas, dijo:

“Afganistán es talibán. Los talibanes son terroristas. Mi esposo es un terrorista talibán”, dijo. a cualquier lugar a “América, Canadá, Francia, yo y solo mi hija a cualquier lugar! Cualquier país, llévenos!”

Un oficial británico decidió introducirla en el sistema de refugiados.

“Puedo meterla en el sistema, pero no se si el sistema la saque, pero al menos puedo hacerlo”, dijo el mayor Steve White a Sky News.

Un puesto de control talibán en la entrada de una carretera estrecha cerca del aeropuerto se ha hecho conocido por militantes crueles golpeando a afganos — y a veces rompiendo sus pasaportes y otros documentos de viaje, informó The Independent.

“Esto es lo que me hicieron”, dijo Amir Akhbar Mohammed al medio de noticias mientras señalaba moretones en los brazos y el hombro derecho. “Estaba con mi familia, uno de los talibanes se enojó por algo que dijo mi esposa y comenzó a golpearla con un palo. Tengo estas heridas tratando de protegerla. El hombre estaba tratando de llegar a mi alrededor para golpearla. Parece que les gusta golpear a las mujeres”, dijo.

Nasimi dijo que había usado un abaya negro para asegurarse de que los talibanes no creyeran que estaba vestida incorrectamente, pero cree que su golpiza se debió a que fue al aeropuerto.

“Pensé que si llegábamos aquí, habría una posibilidad de que uno de los países nos llevara”, dijo al periódico. “Nuestra familia ha sufrido, podemos mostrar pruebas de que los talibanes nos han estado apuntando y tratarán de hacernos daño de nuevo.”

Varias personas ayudaron a Nahimi, que hablaba inglés, a explicar su caso a los funcionarios.