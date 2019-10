Qué papel desempeña el “odiador” extitular de Defensa Pedro Cateriano, uno de los principales operadores del humalismo, que aparece en todos los medios de comunicación reviviendo su extrema rabia contra el Apra y el fujimorismo? Y los caviares y rojetes que están en la oscuridad?

Para estas ratas el Congreso de la República esta bien cerrado y no se trata que la corrupción de Odebrecht pudo sepultar todas las investigaciones del Congreso en los casos de Chinchero, las mermeladas en los medios, financiamientos de encuestas, la investigación de Gasoductos y Interoceánica, etc.? Tampoco que los socios de la corrupción; propietarios de medios de comunicación maquillen y desinformen a la ciudadanía con el golpe de Estado como una caricia de Estado, que la disolución de Congreso o pisoteada nuestra Constitución y la Democracia, es un cuento?

Que la persecución política y chuponeo de los congresista . . las inquisiciones de los rojos en las calles que son una conspiración política latente (planificada) puede traer la dictadura chavista, que poco a poco van posicionándose en la oscuridad del poder como serpiente al lado de un presidente incapaz e inepto. Que los antisistemas que hoy lo ayayan, mañana le van a generar conflictos sociales en temas de minerías, igualdad de géneros y aborto, son los mismos que van querer cambiar nuestra constitución, para cambiar el sistema económico?

No es mentira que en el 2001 Toledo con los camaradas de izquierda y una banda de piratas saqueadores en una alianza con las ONGs vampiros, parásitos, burócratas mafiosos, aprovechando la crisis provocada por la corrupción de Montesinos y Fujimori tomaron el país en asalto para saquear? Descubrieron que en Brasil había una mafia que estafaba a su país de una forma indetectable y se coludieron con esa mafia , así se inicio LA GRAN ESTAFA AL PAÍS con el cuento de grandes obras? Que entró al gobierne Alan y no les pasó la factura, nado en el fango mirando de costado el asalto al país? Después llegó Humala-Nadine (se asociaron con el borracho Ecoteva Toledo, pusieron a Susana a la alcaldía para seguir estafando a Lima y al país?

Traidores a la patria. prostituyeron al Perú con sobornos y coimas millonarias dejando al país en un retraso de más de 20 años, con un futuro endeudamiento por 30 y 40 años? Hoy vemos HOSPITALES que parecen de la segunda guerra mundial, la educación más atrasada del mundo, las COMISARIAS abandonadas, una clase política llena de corruptos, los ministerios lleno de burócratas políticos de izquierda?

LA MAFIA BRASILEÑA compró medios de comunicación, periodistas, jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes, y ¿ ONGS? Que aún hoy pone y saca procuradores y fiscales, esa es la realidad de nuestro país. O SEA QUE PARA CATERIANO NO PASA NADA? ¿QUE LOS SUPUESTOS INVESTIGADORES NO SABÍAN QUE ESTABAN ESTAFANDO AL PERÚ? ¿ACASO NO SABÍAN QUE LA SOCIA DE LAS ONGs SUSANA VILLARAN ESTABA NEGOCIANDO LA ESTAFA MAS GRANDE DE LA HISTORIA DEL PERÚ? ¿QUE ESTAS ONGs NO PARTICIPARON DIRECTAMENTE CON ESOS GOBIERNOS LADRONES Y TRAIDORES EN EL SAQUEO BRASILEÑO AL PAÍS? QUE LA PLATA DE LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN LLEGÓ AL CLUB DE LOS MEDIOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES?