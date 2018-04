Lula no va a entregarse, dice Rui Falcao

Ex-presidente Lula no va a entregar, dice Rui Falcao



El ex presidente del PT, Rui Falcao, dijo en la mañana de este viernes 6, a la prensa, que el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva no va a entregarse a la Policía Federal (PF), en Curitiba, como determina el orden de prisión dictada por el juez federal Sergio Moro, al final del día de este jueves, 5.

La declaración de Halcón fue dada al llegar a la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC paulista, en Sao Bernardo do Campo, donde Lula pasó la noche y permanece con aliados y abogados de la defensa de esta mañana.

Por allí, que aumenta con el pasar de las horas, el número de militantes y miembros de movimientos sociales vinculados al PT concentrados dentro y fuera de la sede del Sindicato.

Poco después de las 9 de la mañana, llegó una comitiva de la Central de los Movimientos Sociales con cerca de 50 personas portando banderolas, carteles y gritando consignas en apoyo al ex-presidente.

La madrugada de Lula

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva descansó entre las 2: 30 am y las 7 de la mañana de este viernes, 6, solo, en una de las salas de la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el ABC paulista.

Lula fue para el local en la noche de este jueves, 5, después de que el juez Sergio Moro habia decretado su ingreso en prisión. Alrededor de las 8h, Lula tomó su café de la mañana en un lugar privado, en el segundo piso del edificio.