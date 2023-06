Lula da Silva utiliza cumbre sudamericana para vender cebó de culebra

Veamos, esto es una decisión ilógica que sólo a Lula da Silva se le puede ocurrir, al no considerar que las economías de los países de América Latina son muy distintas y actualmente algunas enfrentan caóticos efectos como la inflación y la devaluación? Argentina con una inflación del 95 % su economía es abismalmente diferente a la de Brasil que tiene solo un 5 %. Alguien en su sano juicio puede creer estas economías se puede asimilar? Esto es un despropósito!!!

NO TIENEN NI UNA PUTA IDEA DE LO QUE HABLAN, NI CEREBRO, TODO IMITAN.

2. No les parece raro qué Lula pagará una fortuna a Nicolás Maduro por electricidad?Esa compra será la más cara de la región y obviamente será para asumir el costo del fracaso de Venezuela que para Brasil será un estado más del gigante sudamericano. Así es la izquierda! Lula llegó con esa idea después de su viaje a China?

1. Porqué Lula y Fernández-que lo secunda en esta idea- no explican ¿Quién va a cubrir el déficit de economías en crisis como Venezuela, Argentina o Bolivia, por ejemplo? ¿Cómo se va a mantener la estabilidad monetaria de esta nueva monenda y su valor real frente a monedas como el Euro o el dólar? Ya pues… algo tienen entre manos. Una metida de dedo???

puede ocurrir crear una moneda única con países tan inestables económicamente como Argentina Bolivia, Venezuela y Colombia por nombrar sólo a 4 no más!!!! Esto es imposible. Las economías sudamericanas son muy distintas, y lo que es peor, otras ya podrían considerarse inexistentes…

«Ojalá todos los peruanos tengamos los pantalones bien amarrados y sepamos defender nuestra moneda que es una de las mas fuertes y no caigamos en esos sueños de opio de esos presidentes de izquierda de que llevan a sus paises a rotundos fracasados y extrema pobreza».

No hay ninguna duda que los comunistas hablan lirismos y huevadas. Para una tener moneda única debe existir un «Banco Central Sudamericano», como en la UE que obligue a los países a alinearse a políticas económicas y monetarias nada heterodoxas y si no cumplen, no entran y punto. Argentina, Venezuela, Colombia, Chile ni Bolivia están en condiciones de entrar.