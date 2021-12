Luis Almagro vino a “blindar” gobierno comunista de Pedro Castillo

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Escudo de la OEA protege a gobierno prosendero?

El Secretario General de la OEA vino de visita oficial al Perú, de la mano del representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, y vino avalar la versión unilateral de “sombrero luminoso” para «fortalecer la gobernabilidad». Una vez más cae en una terrible contradicción: protege y enaltece la corrupción. ¿Cuál es la función de la OEA? ¿Habrá leído los periódicos de Lima? ¿O buscado otras versiones sobre los despropósitos del presidente Castillo?

Llegó con el cuento de suscribir una Declaración Conjunta y dos nuevos convenios:”Perú y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron una Declaración Conjunta y dos nuevos convenios para desarrollar la capacidad de las MIPYMES, y para avanzar en la agenda interamericana de seguridad multidimensional, de conformidad con los mandatos adoptados por la Asamblea General y por el Consejo Permanente de la OEA. Esta ceremonia se desarrolló en el Palacio de Torre Tagle.

Es evidente que uruguayo rojimio, nos tiene ojerizas, representa al Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla, sabe perfectamente que no tiene por qué intervenir en asuntos internos del Perú, ni tratar de mostrarnos una imagen de “demócrata”. Se negó a hacer la auditoría del fraude electoral y ahora interfiere en un proceso de vacancia defendiendo la corrupción del presidente Pedro Castillo. El sinvergüenza de Almagro, señala que “ Castillo tiene una determinación importantísima para combatir la corrupción».

Almagro, no vino al Perú cuando se le requirió en los anteriores procesos de vacancia, porque es uno de los promotores de los ejes del colectivismo internacional que amenaza nuestra libertad. ¿echar su bendición al Congreso a punto de ser cerrado? ¿Para eso trajeron a Luis Almagro, para que avale tremendo disparate? ¿Castillo, refleja la política exterior que esta cambiando la imagen del Perú que camina por la senda democratica? ¿Apoyo contra una vacancia que configuraría en un nuevo golpe de Estado, asi como lo afirman algun imbéciles?? ¿Sino es así porque esta tarde, el presidente Pedro Castillo se reunió con los altos mandos de las FF.AA.? ¿A coordinar qué?…a estar vigilantes!

¿Si Almagro defiende la democracia por qué no le preguntó a Castillo sobre el reconocimiento a Nicolás Maduro y enviado embajador a Caracas, después que un informe de la OEA lo denunciara por corrupto y por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no va a Caracas, allá lo necesitan?

“Ministerio Público de Venezuela acusó a la OEA de influir en investigación de la CPI. El fiscal Tarek William Saab rechazó el llamado que hizo el organismo americano a la Corte Penal Internacional para avanzar en el examen preliminar del que es objeto el país suramericano”.

Esto es una tole, tole: una vez más se armó una cortina de humo para tapar el chongazo de Breña. ¿Dónde están los indignados, progresistas, moralistas, las ONGs que dicen que combaten la corrupción y no se pronuncian ante esta putrefacción en la que ha caído el gobierno del “pobre prosor” Pedro Castillo?

¿Algo se cocina en el altar de Breña donde van a rezar empresarios, ministros, etc? Por lo menos las declaraciones del coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Omar Tello, asi lo deja entrever al manifestar que “no hay indicios de algún tipo de delito” en las reuniones que el presidente Pedro Castillo, sostuvo en la «iglesia de Castillo» ubicada en pasaje Sarratea, Breña.

Me decía mi amigo Huapayita, que el fiscal Tello nos quiere agarrar de lornas haciendo creeer que en Breña no pasó nada, cuando en esa casa se han cocinado cosas rarísimas y “sombrero luminoso” tiene el desparpajo de decir que son reuniones personales. ¿Saben quién es el fiscal Omar Tello? es el mismo que dilataba las investigaciones de los Dinámicos del Centro, y ahora dice que no que no hay delito? Tremendo caradura.