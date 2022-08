LOS VIDEOS DE LAS CAMARAS DE PALACIO SON SECRETOS DE ESTADO?

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

LOS VIDEOS DE LAS CÁMARAS DE PALACIO DE GOBIERNO NO SON SECRETOS DE ESTADO.

VEAMOS POR QUE:

1) Toda información que posee el Estado (videos de palacio incluidos) se presume pública, salvo excepciones.

2) La información secreta debe estar expresamente clasificada como tal (Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Es secreta cuando su difusión pone en riesgo la seguridad nacional, actividades de inteligencia, seguridad de las personas, etc.

P.Ej., son #SecretosDeEstado los planes de defensa militar, o los de inteligencia.

3) El @TC_Peru ha señalado (STC EXP. 2579-2003 HD/TC) que en caso de conflicto entre el derecho de acceso a la información y la reserva debe llevarse a cabo una interpretación restrictiva.

No se puede obstaculizar la transparencia y la participación ciudadana. (STC EXP. 02303- 2019-HD).

Pueden revisar aquí la jurisprudencia:

https://t.co/Z0K39ygZgk

https://t.co/9IK7vHRcZ0

Quién o quiénes deberían pedir legalmente los vídeos? Además de la Fiscalía, La Comisión de Fiscalización del Congreso, cualquiera puede hacerlo al amparado en la Ley n° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información, pública. De no acceder en 1era. instancia puede ser apelada ante el Tribunal de Transparencia, agotado estás puedes ir al poder judicial y plantear una demanda de «habeas data».

AYAYEROS OBSTRUYEN A LA JUSTICIA

Si las leyes sin claras porqué el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, una vez más mete su cuchara complicando la situación de Yenifer y descartar que se vayan a entregar los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para descartar que Yenifer Paredes haya podido esconderse en estos espacios para evitar su detención? Se trata de una obstrucción a la justicia?

“No estamos hablando de la casa de cualquier persona, hablamos de Palacio de Gobierno y en palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos”

“Que hayan sido permisivos con revisar la residencia no significa que se puedan conocer aspectos de Palacio de Gobierno porque, quien lo pide y quien lo autoriza, podría estar prevaricando [¿Van a entregar los videos?] ¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera. Ahí el presidente tiene secretos de Estado, ¿cómo es eso que la fiscalía va a conocer secretos de Estado?”

Sobre ello, el tremendo juez Raúl Justiniano respondió que EL FISCAL PIDIÓ MAL LOS VÍDEOS. “si bien es cierto que el allanamiento también comprendió la incautación de bienes vinculados a la presunta comisión del delito por lavado de activos y organización criminal, en el requerimiento fiscal ni en la citada resolución se autorizó recabar, confiscar o solicitar copia de grabaciones de las cámaras ubicadas en el predio materia de allanamiento, más aún cuando los hechos investigados no comprenden la fecha de realización del acto de allanamiento”.

Añade que: “tratándose del requerimiento fiscal vinculado a Palacio de Gobierno, este se encuentra vinculado con el presidente, y si el Ministerio Público pretende investigarlo, debe proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado”.

Por lo pronto la Municipalidad de Lima ya entregó a la Fiscalía grabaciones de las cámaras de videovigilancia del 9 y 10 de agosto. Ahora la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tendrá que ponerse las pilas porque en ésta guerra el que se adelanta, gana. Sólo compruebe que la cuñada del presidente, Yenifer estuvo en Palacio de gobierno e inmediatamente ordene las capturas del abogado Benji Espinoza y de los ministros «adulones» presentes por obstrucción a la justicia.

La verdad se abre paso, la mentira no dura para siempre, para el diario ⁦El País de España, el gobierno de ⁦Pedro Castillo, es insostenible, básicamente por la ineptitud y la corrupción. En el recuento queda claro que Castillo es el producto más putrefacto de la descomposición de la clase política.

Así sucesivamente, vendrán otros comentarios de EEUU y Europa, y Castillo se desplomará como «castillo» de arena.