10 mentiras sobre la diabetes que no puedes seguir creyendo

Seguro te interesa 10 mentiras sobre la diabetes que no puedes seguir creyendo

Para llegar a esta conclusión, los investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico con 520 participantes que fumaban más de nueve cigarrillos al día, no usaban cigarrillos electrónicos y estaban interesados en reducir el tabaquismo, pero no dejar de fumar por completo.

By