No, la puntualidad no está con ellos. Ciertos signos del zodiaco viven bajo el lema: “Estoy casi…”y llegarán tarde es como dicen ‘nuestro pan de cada día’.

Es esa persona? ¿O la conoces?

He aquí, de acuerdo con un artículo publicado en el sitio web Oh my mag!, los tres signos que se retrasan más:

1. Piscis

Este signo es sinónimo de retraso. Vive soñando despierto y así se olvida fácilmente de sus compromisos.

Además, su indecisión innata tampoco ayuda. Ir en metro o coche, en pantalones o falda… de todos modos, es mejor esperar sentado.

2. Tauro

La lentitud y pereza del Toro son míticas.

Le encanta vivir tranquila y serenamente, y odia ser presionada. Como tal, llegará en el momento adecuado, sin ningún tipo de vergüenza o remordimiento.

3. Géminis

Tiene una tendencia a dispersarse, lo que hace que la gestión del tiempo no sea el punto fuerte de esta señal.

La verdad es que puedes estar interesado en mil cosas a la vez y tan a menudo la curiosidad es tu Señor enemigo. Oblígate a reorganizar tu rutina y a priorizar las tareas diarias.

Las tres señales que no siempre pueden controlar la envidia

Los momentos de fracaso y éxito son parte de la vida de todos. Sin embargo, ciertos signos del zodíaco no se relacionan muy bien con los logros de otros y, cuando pasan por momentos más desafiantes , dejan que aflore toda su envidia.

Tauro

Este signo define muy bien lo que se merece, lo que es tuyo y por eso, puedes caer en la tentación de pensar ‘esto debería ser mío’ al mirar los logros de los demás.

Como tal, Tauro puede terminar codiciando a alguien que tiene algo que también le gustaría poseer. Incluso puede exagerar sus esfuerzos por igualar al otro o lograr lo que quiere, perdiendo así el sentido de la realidad.

Es importante que este signo aprenda a cultivar sus auténticas metas y deje de buscar tanta validación por parte de los demás.

Cáncer

El Cangrejo tiende a sobrevalorar todo lo relacionado con el corazón y puede acabar volviéndose dependiente del afecto , haciéndole sentir envidia de quienes están triunfando en su vida amorosa.

Cuando te sientes así, este signo no solo quiere atraer el amor, también puede intentar sabotear las relaciones de quienes te rodean. Esto te hace idealizar escenarios perfectos e inaccesibles para ti, esto puede afectar mucho tu autoestima y relaciones en general.

Leo

Este letrero cree fielmente en su potencial para lograr sus objetivos . Sin embargo, puede sentirse profundamente desanimado cuando alguien logra llamar más la atención o destacarse más que él, una actitud que fácilmente puede convertirse en envidia.

La validación externa se vuelve esencial y cuando esto sucede, el León puede terminar lastimándose a sí mismo y a los demás. Todo esto tiende a limitar tu identidad, creatividad y optimismo .