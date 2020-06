Los mercados tradicionales están más volátiles que nunca, lo que significa que estos mercados de eficacia comprobada están atrayendo a traders de Bitcoin de todas partes del mundo, quienes quieren aprovechar esta oportunidad única de generar ganancias.

Pero existen pocas plataformas que ofrezcan a los traders de Bitcoin acceso a una variedad de activos tradicionales en un solo lugar, dejando un gran vacío por llenar en todo el mercado.

PrimeXBT es una galardonada plataforma de trading marginal basada en Bitcoin con todos los instrumentos que los cripto traders de Latinoamérica puedan necesitar. Es bastante completa con acceso a activos digitales como Bitcoin, Ethereum, entre otros; así como a mercados tradicionales como las materias primas, el petróleo, el gas natural y los índices bursátiles más importantes del mundo, además de los pares de divisas Forex.

Herramientas de trading de primera categoría para profesionales, y al mismo tiempo suficientemente fáciles de usar para los principiantes

Todos los activos ofrecidos en PrimeXBT, ya sean digitales o tradicionales, se pueden operar utilizando herramientas avanzadas de trading ofrecidas por la plataforma.

Los traders pueden aprovechar las alzas y bajas de los mercados, debido a que la plataforma ofrece posiciones largas y cortas, e incluso de manera simultánea.

Las herramientas de gráficos integradas pueden ayudar a predecir a los traders la dirección que puede tomar el mercado, siempre que realicen los análisis técnicos básicos. Los análisis más avanzados pueden ser realizados mediante el uso de más de 40 indicadores y osciladores disponibles.

PrimeXBT: Opere Forex, Cripto, Indices Bursátiles y Materias Primas

La plataforma basada en Bitcoin incluye instrumentos de trading como: cripto, materias primas, divisas e índices bursátiles. Así como, las siguientes divisas Forex: SDG, USD, EUR, AUD, GBP, CHF, JPY, NZD, TRY y RUB.

Las materias primas incluyen gas natural, Brent y petróleo crudo WTI. Los índices bursátiles más importantes de cada nación, desde el S&P 500 hasta el DAX 30 y el resto de los índices más populares del mundo.

Las criptomonedas están disponibles en pares con USD o BTC, ofreciendo Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS y Litecoin (cinco de los cripto activos más populares).

La plataforma regularmente agrega cada vez más instrumentos de trading, tales como nuevos grupos de divisas, índices bursátiles, cripto activos o materias primas.

Más formas de ganar dinero para los traders de Latinoamérica que en cualquier otro lugar

Más allá de solo operar, PrimeXBT ofrece incentivos adicionales por usar la plataforma, como un lucrativo programa de referidos de cuatro niveles, ofertas de CPA para traders afiliados y un programa de embajadores.

La plataforma es reconocida por su servicio de atención al cliente en vivo 24/7 y centro de ayuda, además cuenta con una amplia presencia en las redes sociales y otros entornos.

La seguridad de nivel bancario, la autenticación de dos factores, dirección de lista blanca y el encriptado seguro de contraseñas garantizan que todos los fondos se mantengan seguros, debido a que no se requiere de información personal al registrarse como no hay un proceso KYC, entonces no existe riesgo alguno de divulgación de información.

Esta también ofrece muchas herramientas adicionales, como Turbo un nuevo software que proporciona acceso a una forma exclusiva de posicionarse en el mercado cuando la tendencia sea horizontal o lateral.

Registro rápido y comisiones bajas de trading

El registro es rápido, tardando tan solo 60 segundos y no requiere información personal. Las cuentas demo gratuitas están disponibles para probar sin riesgo tanto la plataforma principal como la Turbo.

Se requiere tan solo de un depósito mínimo equivalente a 0.001 BTC para comenzar. También los requerimientos de operación son extremadamente bajos, manteniendo la barrera de entrada en lo más mínima posible.

Además, la plataforma premia a sus traders más activos, ofreciendo un sistema de comisiones con descuento progresivo que reduce las mismas hasta en un 50% para aquellos clientes con el mayor nivel de operaciones.

Todos los depósitos son realizados en Bitcoin a direcciones BTC, la cuenta es creada y recargada en Bitcoin, convirtiéndose así en la plataforma ideal para los traders latinos que buscan aumentar sus tenencias de Bitcoin, mientras que también se benefician de los mercados tradicionales.

Los tutoriales útiles y guías en el blog de la empresa han sido incluidos para ayudar a los principiantes a empezar. Mientras tanto, los traders más profesionales se sentirán como en casa con las avanzadas herramientas de trading de la plataforma, basadas en décadas de experiencia en el mercado tradicional.

Conclusión: ¿Por qué PrimeXBT es la plataforma ideal para los traders de Bitcoin de Latinoamérica?

La disponibilidad de divisas Forex, índices bursátiles, materias primas y criptomonedas, convierten a PrimeXBT en la plataforma de trading perfecta para los traders latinos de Bitcoin que están considerando operar en los mercados tradicionales.

Pocas empresas ofrecen la amplia diversidad de herramientas avanzadas de trading que brinda esta galardonada plataforma de trading marginal basada en Bitcoin y cada vez son menos los competidores que cuentan con siquiera algún nivel cercano a su variedad de activos.

Con tal variedad, los traders nunca van a desaprovechar una oportunidad y pueden reforzar su ROI diversificando sus portafolios a través de múltiples activos.

La plataforma cuenta con una interfaz de usuario intuitiva, no obstante, posee algunas de las herramientas más avanzadas exigidas por los profesionales, haciéndola perfecta tanto para los principiantes como para los traders experimentados.

Regístrese en PrimeXBT hoy mismo y obtenga acceso a una cuenta demo gratuita para experimentar el trading en los mercados tradicionales sin riesgo alguno.

