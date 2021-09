Soldados talibanes ejecutan a ex policía embarazada, mataron a una agente de policía embarazada en la provincia de Ghor, al oeste de Afganistán. La mujer trabajaba en una prisión antes de que la ciudad de Kabul fuera tomada el pasado 15 de agosto.

This is Nigara. She was 6 months pregnant. Taliban brutally killed her. Is this the Taliban 2.0 inclusive governance? Shame that US and NATO let this happen to Afghans. pic.twitter.com/Lrs8x5StcL

Según el relato del activista afgano Hasán Hakimi, la mujer identificada como Negarah fue ejecutada el sábado por la noche, frente a su esposo y su hijo. Dos exfuncionarios de la provincia de Ghor confirmaron esta información en declaraciones anónimas. Además, algunos periodistas compartieron fotos de la víctima cubierta de sangre en las redes sociales.

A estos informes se añadió un video cuya autenticidad aún no ha sido confirmada. En él, un joven identificado como el hijo de Negarah, informa que tres hombres se identificaron como “muyahidines”, entraron en su casa y mataron a su madre delante de él.

“Mi madre estaba embarazada de ocho meses. El gobierno debería investigar si eran talibanes, Estado Islámico u otros”, preguntó el niño en el video, compartido en las redes sociales por periodistas.

Horrific brutality. Banu Negar, former Ghor female Police officer's son in Afghanistan says his mother was brutally killed by Taliban in front of kids and her brain was taken out. This is Taliban 2.0. United States and NATO let this happen.

pic.twitter.com/rxtSysU6gQ

