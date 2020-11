Up Next

El estudio involucró a 25, 871 pacientes de 2013 a 2018 en hospitales de Boston. Todos los pacientes no tenían cáncer al principio del estudio.

No se observó ninguna reducción en el riesgo en los participantes del estudio con sobrepeso y obesidad, lo que sugiere que la masa corporal Influye significativamente en la eficacia de la vitamina D en la reducción de la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer avanzado.

By