Las encuestas durante varios meses han puesto al demócrata Joe Biden como favorito para el próximo Presidente de los Estados Unidos, pero el republicano Donald Trump dice que los contrarrestará con una victoria sorpresa en las elecciones del martes. Estas son las últimas intenciones de voto, a un día de las elecciones.

En el voto popular a nivel nacional, Biden lidera. De acuerdo con el promedio de los estudios de opinión, determinado por el portal de Internet RealClearPolitics, Joe Biden, con el 51% de las intenciones de voto, tiene una ventaja de 6,7 puntos sobre Donald Trump (44,3%).

Esta ventaja se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de los meses, aunque a veces ha alcanzado picos de alrededor de 10 puntos.

El liderazgo actual es más del doble de lo que Hillary Clinton tenía en la víspera de la votación hace cuatro años.

Biden con ventaja en los Estados clave, pero disputa está reñida en Florida. Para llegar a la Casa Blanca, es necesario conquistar a una mayoría de los grandes votantes, Estado por Estado, por lo que la atención se dirige a un puñado de Estados clave, que pueden alterar los resultados generales.

Joe Biden está cómodamente por delante de Donald Trump en las encuestas de Michigan (+5.1 puntos) y Wisconsin (+6.6 puntos), dos Estados del norte de los Estados Unidos que Trump ganó, para sorpresa de todos, hace cuatro años, contribuyendo a su logro de la presidencia.

En Pennsylvania, uno de los Estados más importantes en esta elección, la ventaja de Biden es un poco menor, 4,3 puntos, más cerca del margen de error.

En los principales Estados del Sur del país, las intenciones de voto están mucho más cerca.

En Florida, que Donald Trump debe ganar absolutamente, si no quiere destruir sus posibilidades de un segundo mandato, los candidatos están técnicamente empatados (+1 punto para Joe Biden): el demócrata está por delante de acuerdo con la última encuesta del periódico The New York Times / Siena (+3 puntos), pero de acuerdo con The Washington Post / ABC News, el republicano lidera (+2 puntos).

La misma situación ocurre en Arizona (+1 punto, en promedio, Para Joe Biden).

En Carolina del Norte, las tendencias se han invertido en la recta final de la campaña y ahora le dan a Donald Trump una ligera ventaja de 0.6 puntos.

Otros portales electrónicos especializados, como FiveThirtyEight, calculan sus promedios de manera diferente (jugando con diferentes variables) y, por lo tanto, muestran números finales que son significativamente más favorables para democracia.

Sin embargo, en los Estados más relevantes, las encuestas etiquetadas como cercanas a los republicanos le dan una ventaja al presidente en ejercicio.

Estas organizaciones, como Trafalgar, son acusadas de ser partidarias y de utilizar una metodología cuestionable, por varios observadores e investigadores, pero recuerdan con orgullo que fueron capaces de predecir la victoria de Donald Trump en 2016, contrarrestando las encuestas independientes.