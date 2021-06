Tan pronto como Xiaomi ponga en práctica esta funcionalidad, será mucho más fácil monitorear terremotos, incluso en áreas donde antes no existía esta posibilidad. Desafortunadamente, la fuente dice que no se espera que la funcionalidad se lance en teléfonos inteligentes comercializados por la marca fuera de China.

El fabricante explica que cuando el sensor incorporado detecta la vibración, sabrá cómo juzgar si se trata de actividad sísmica o no. El centro de alertas recibirá la información, para que pueda calcular si se ha producido un terremoto allí.

Xiaomi tiene la intención de ir más allá, y quiere ser un pionero en este campo. Según revela GizmoChina, el fabricante quiere que sus teléfonos inteligentes no solo puedan recibir advertencias de terremotos, sino también monitorearlos.

By