Los signos más desafortunados del zodiaco. Y no es solo el viernes 13 lo que debería preocuparles, que ganará mucho dinero, que no tendrá que preocuparse por el trabajo, ni siquiera por el amor. Ya no se puede decir lo mismo de esta gente. La suerte no les sonreirá este año. Conviene prestar especial atención durante los próximos meses y no solo el viernes 13.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

“Enfrentarán un año complicado en términos laborales. Todavía tendrán que lidiar con desafíos como la angustia y la ansiedad. Deben evitar caer en discusiones”.

Leo (22 de julio al 22 de agosto)

“Tienen tanta suerte como 2022 y tendrán que lidiar con decisiones importantes en momentos puntuales. La previsión es que terminen desconsolados a finales de año”.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

“Tendrán que afrontar crisis emocionales que vienen de algunos problemas personales que puedan tener. Esto terminará afectando el amor y sus relaciones personales”.

La vida es una montaña rusa gracias a estos tres signo impredecibles

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Son muy adaptables, siempre están atentos y pueden manejar varios proyectos al mismo tiempo. Entonces sus intereses cambian y es fácil verlos dedicados al ballet una semana, por ejemplo, y al boxeo la siguiente.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Son los viajeros del zodíaco y nunca se quedan en un lugar por mucho tiempo. Además, aportan una energía optimista, extrovertida e impredecible a todo lo que hacen. También hacen esta lista porque a menudo hablan sin pensar.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Les encanta ser los mejores en hacer todo. Algo que requiere decisiones rápidas e impulsivas. Cuando esto sucede es imposible predecir lo que dirán o elegirán.

