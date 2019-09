Un satélite lanzado por la agencia de Elon Musk ha estado en curso de colisión con el satélite de observación Aeolus Earth.

La Agencia Espacial Europea (ESA) se vio obligada a realizar maniobras en su satélite de observación Aeolus Earth para evitar una colisión con el satélite 44 de la red Starlink lanzado por SpaceX de Elon Musk.

“Informamos a SpaceX, que respondieron que no planeaban ninguna acción”, contó un ejecutivo de ESA, Holder Krag, a Forbes. “Es muy raro realizar maniobras evasivas con satélites activos. La gran mayoría de las maniobras evasivas de la ESA son el resultado de satélites desactivados o fragmentos de colisiones anteriores”, se puede leer también en la página de Twitter de la ESA (más abajo).

La ESA calculó que habría una probabilidad de una en mil para la colisión, pero, sin depender de suerte (o mala suerte), decidió iniciar las maniobras oportunas. Parte de la “polémica” en este asunto es que el satélite de la ESA ocupa la posición en la que se encontraba desde hace nueve meses y se vio obligado a moverse para evitar una colisión.

It is very rare to perform collision avoidance manoeuvres with active satellites. The vast majority of ESA avoidance manoeuvres are the result of dead satellites or fragments from previous collisions#SpaceDebris pic.twitter.com/mjbdoFfCPa

— ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019