El hábito de fumar ha estado presente desde hace años, y con el paso del tiempo se extendió a nivel mundial, por lo que hoy en día es muy cotidiano encontrar salas para fumadores en cualquier espacio o establecimiento. Lo cierto del caso es que, hay quienes desean alejarse y dejar de una vez por todas la adicción a la planta y comprar cigarrillo electrónico, puesto que se ha convertido en la elección más saludable, divertida e innovadora. Estos dispositivos llegaron para posicionarse con robustez en el mercado actual y la razón es justificable; su sistema funciona a partir de un líquido que puede o no contener nicotina, y que además se puede variar o personalizar con los sabores más increíbles, lo mejor es que no libera humo sino vapor, por lo que resultan menos nocivos en comparación con los cigarrillos analógicos.

Partes fundamentales de un e-cigarrillo

La tecnología es más que evidente en el sistema que conforma la estructura de un cigarrillo electrónico y del cual depende en gran parte la calidad de su efectividad.

Atomizador: Se alza como el componente principal de calefacción y su función es convertir el e-liquid a vapor.

Resistencia o coil: Se localiza dentro del atomizador y es la responsable de producir

calor para que se pueda generar el vapor.

Algodón orgánico: Representa el medio idóneo para hacer pasar el e-líquido hacia la

resistencia, y de allí a la boquilla o drip tip.

Batería: Es recargable y está compuesta por iones de litio.

Boquilla: También se le conoce como drip tip y es la zona donde reposan los labios para poder vapear

¿Qué contiene el e-líquido?

Los líquidos para cigarrillos electrónicos están formados por una base que resulta de la mezcla de agua destilada, propilenglicol (PG) y glicerina vegetal (VG). Además se pueden adicionar notas de sabor auténticas gracias a la amplia variedad de aromas que ofrece el mercado actual y en cuanto a la nicotina, queda a elección del usuario si desea o no esta sustancia o en qué concentración prefiere incorporarla. En relación a los tipos de e-líquidos, se pueden encontrar los premezclados, que son los más ideales para los kits de principiantes, están compuestos por el líquido base y el aroma, además de la nicotina que siempre puede ser opcional. Este tipo de e-líquidos, representan la forma más práctica de iniciar con el vapeo, simplemente se adiciona al cartucho sin la menor de las complicaciones. Por otra parte, los líquidos descompuestos son los más innovadores porque se pueden crear combinaciones según el gusto particular de cada usuario; en este caso, se debe adquirir la base con o sin nicotina y el aroma de interés por separado. Por último, pero no menos importante, los Mix and Vap ofrecen una botella de mayor capacidad con líquido base y un booster o botella más pequeña con o sin nicotina y se usa como potenciador de la mezcla adicionando la cantidad justa a la botella de mayor tamaño.

Mejores tips para elegir el e-liquid ideal

Para garantizar la mejor experiencia con el e-cig, es necesario prestar atención al momento de escoger el e-líquido perfecto, de los contrario, estarás lejos de disfrutar de los beneficios de este innovador sistema. Así que, toma en cuenta los siguientes tips.

Compra tu e-liquid en una tienda de credibilidad y verifica que la etiqueta ofrezca información sobre ingredientes, no toxicidad y la fecha antes de la cual debe ser usado preferiblemente.

Si no quieres contacto con la nicotina, verifica que has escogido un e-líquido libre de esta sustancia.

En el caso de que desees incorporar la nicotina, no debes comprar sin saber. Recuerda que los e-líquidos ofrecen diversas concentraciones de nicotina. No te dejes llevar por el nivel de nicotina de otra persona, esta es una elección personal y depende de las necesidades particulares de cada individuo.

Disfruta de la diversidad de aromas con ensayo y error, debes crear tu propia experiencia y así determinar cuales son los aromas que complacen tus necesidades.

Si eres un fumador asiduo, puedes decantarte por los aromas tabaquiles que se asemejan mucho al tostado del tabaco tradicional, la intención es crear una experiencia agradable de adaptación.

Disfruta de un e-líquido diferente según tus actividades diarias, podrás disfrutar de una experiencia agradable.

Consulta con un médico especialista en el caso de estar embarazada o en período de lactancia para que te dé el visto bueno en relación al uso de los e-cig, sobre todo si deseas incorporar nicotina en cualquier concentración.

Sigue las instrucciones de manipulación y conservación del e-liquid, no lo uses de forma indebida.

Si has comprado un e-líquido y carece de precinto de seguridad, no lo uses. Comunícate con el proveedor para esclarecer la situación.

Si lo que buscas es hacerte con los mejores cigarrillos electrónicos y e-líquidos, lo mejor es que ingreses a la web de Terpy y conozcas todo lo que tienen para ti, y lo mejor, con calidad garantizada.