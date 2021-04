Según Plan de Gobierno del comunista Pedro Castillo, implementará modelo de salud cubano. propone tarifario único para clínicas privadas que será fijado según su categoría, nivel de resolución y su complejidad. Sabemos sus consecuencias y la devastación que genera? Es que somos un país de ciegos y suicidas? Entregar el Perú al comunismo, es perder tu libertad, tu patrimonio, todo lo construido con el sudor de tu frente.

Pedro Castillo, no habla nada sobre planes contra la pandemia, la falta de camas UCI, oxígeno y vacunas, esto no es prioritario. Lo importante es el “internacionalismo proletario”, Perú Libre, propone que nuestro país debe contar con una brigada médica internacionalista mínima de 100 profesionales de la salud: entre médicos, enfermeros y técnicos, aptos para la colaboración internacional en casos de desastres, guerras, pandemias, etc., y que nuestras patria haga sentir su contribución a la humanidad, presencia y fortalecimiento y la amistad con los pueblos del mundo.

Lo “cojonudo”, es que el castrochavista Vladimir Cerrón, dueño, fundador y creador del ideario hambreador de Perú Libre -Pedro Castillo solo es un invitado-, condenado por actos de corrupción, el sinverguenza no pudo cumplir sus promesas en la región Junín, de la cual fue gobernador y a la que abandonó, sobre todo destruyó la salud de esa gran región, a todos sus trabajadores, despidió a los servidores del hospital El Carmen, que hasta hoy no funciona por su culpa. Como todo rojete tiene este tipo de comportamiento de “cojudear” al pueblo con planteamientos y propuestas irrealizables.

Entonces, cómo puede proponer que para el sector Educación y Salud se va a dar el 20% del PBI? Nos quedamos sin presupuesto, no se podrá cumplir porque ni en tiempos de bonanza se ha podido aumentar el nivel presupuestal, mucho menos ahora en tiempo de pandemia. O que van a construir 4 hospitales por región? Que no se recurrirá a cuarentenas para frenar las infecciones? Sin ningún sustento medico!!! Construir Universidad Estatal de Ciencias Médicas en cada Región? Lo triste es que este cuentazo se los tragan profesores y jóvenes de las zonas rurales.

Resulta importante resaltar lo publicado en la revista Royal Society Open Science descubrió que ser un ex estado comunista tuvo un impacto negativo significativo en los niveles de salud e ingresos de las naciones. De acuerdo con el estudio: “Las causas inmediatas de esta baja expectativa de vida son complejas, pero el alto consumo de alcohol, el tabaquismo y la baja seguridad en el lugar de trabajo, así como las condiciones de vida y alimentación de baja calidad están asociadas con niveles de ingresos más bajos”.

Por el contrario, los investigadores encontraron que en la Europa no comunista: “La longevidad aumentó enormemente durante los últimos siglos en Europa, en parte debido a los estándares de vida en general crecientes (y por lo tanto nutrición), con el aumento de la salud y la longevidad interactuando con la economía en un ciclo de retroalimentación positiva”.

¿Quién hizo el estudio? El estudio fue escrito por dos profesores de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda y un investigador doctoral en el Instituto Leibniz para la Evolución y la Ciencia de la Biodiversidad en Berlín. Analizó datos de 44 naciones de Europa, Medio Oriente y el sur de Asia. Hizo un análisis a países que han sido controlados por gobiernos comunistas como Rusia, Rumania, Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia, y que nunca tuvieron un gobierno comunista como el Reino Unido, Francia e Irlanda. Estas naciones fueron calificadas con respecto a la salud, el ingreso y la educación de sus ciudadanos, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.

Los investigadores analizaron tres factores: “proximidad geográfica, religión y antiguo comunismo”. Luego utilizaron los datos de EEUU sobre estos factores para tratar de identificar las tendencias dentro de estas naciones. El estudio afirma que “el comunismo predice significativamente de forma negativa los índices de IDH, ingresos y salud”.

A raíz de este revelador resultado de este estudio, Lampadia venido analizado y afirmando esto durante años. La izquierda peruana está detrás del “pos-extractivismo” que en el caso del Perú no es otra cosa que una propuesta para abandonar nuestros recursos naturales, no desarrollar industrias que exporten y alejarnos del exterior para evitar sus impactos. Quieren convertirnos en una sociedad de pobres. Pobres porque produciríamos lo mínimo para el sustento diario y viejos porque nuestros jóvenes se irían del Perú a ser parte de la modernidad y del mundo global.

No solo eso, han logrado sabotear los proyectos de inversión más grandes que nos darían el crecimiento de nuestra economía y reducirían la pobreza. Han instaurado una suerte de conflictividad que presentan como social y ambiental, pero que está más orientada a la obtención de rentas económicas y políticas. Peor aún, como hemos afirmando muchas veces, estas izquierdas han capturado los medios de comunicación a nivel nacional. Sus representantes son los ‘caseritos’ de la mayoría de espacios y programas políticos de la televisión y las radios.

Además, las guaripoleras y los analistas de izquierda han tomado también sendos espacios y columnas en los periódicos más importantes, en muchos casos por su mayor disponibilidad ante la defección de los defensores de la libertad económica y política. Le lavan las cabezas a los jóvenes sin memoria del terrorismo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán con más de 66 mil víctimas de esta guerra fratricida. Fallando por completo en leer la historia y admitir la verdad. Jóvenes que deberían haber repudiado el comunismo hace mucho tiempo. Pero no. Sigue habiendo una idea errónea y hasta romántica del comunismo, con resultados permanentes de los que nadie habla.

Es preferible un estado constitucional como el nuestro con todos sus inocultables defectos –que se pueden combatir en libertad-con la vigencia de la democracia, donde se pueden hacer acuerdo o consensos mínimos en pro de la gobernabilidad, sigo pensando que el gran problema no está en el “modelo” sino en la incapacidad de gestión y corrupción de los gobernantes.

