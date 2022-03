Los perros ladran por fallo del Tribunal Constitucional

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Una vez más indulto a favor de Alberto Fujimiri, revive odio entre peruanos?

Para algunos, es un terrible «fallo de lesa humanidad» del Tribunal Constitucional? Se puede estar a favor o en contra del indulto a Fujimori (83), pero debe prevalecer el estado de Derecho Constitucional, se respete fallos del Poder Judicial y del TC, como máximo órgano de interpretación y control constitucional.

Porqué brincar tanto, si el piso esta parejo? El TC, sólo restituye el polémico indulto que le otorgó PPK, como presidente de la República en el 2017, y salir con el cuento que: su liberación es ilegal e inaceptable, un fallo indignante del TC con mandato vencido? Qué los votos del TC, expresan impunidad? Qué este organismo debe desaparecer?

Din embargo, la grita rojimia prosenderista se muerde la lengua con el 80% de indultos humanitarios sin que nadie reclame han sido otorgados a terroristas, desde el gobierno de Paniagua y Toledo? Acaso este TC con los mismos miembros «el lagarto» Vizcarra, disolvió el Congreso que iba a nombrar nuevos magistrados? De que de quejan ahora, doble moral?

Llama la atención que el premier Torres, pierda los estribos ante la prensa e induzca al Ejecutivo a revertir el fallo – siendo jurista-, por ende sabe que “no puede revertir” el indulto de Alberto Fujimori. Que se trata de una resolución administrativa que tiene también una naturaleza política. No puede sobreponerse a la naturaleza las cosas juzgadas que tiene el indulto”.

Más aún, cuando el Poder Ejecutivo debería guardar independencia y no pronunciarse sobe este aspecto? Salgan con el cuento,

qué las instituciones de este tipo no están funcionando, avalan la impunidad y requieren una composición adecuada?

Tiene calidad moral el jefe de Estado Pedro Castillo, como para zapatear el fallo del TC que saca de la cárcel a Alberto Fujimori? Manifestar ante la prensa palaciega “La crisis institucional se refleja en la última decisión del TC”.

«Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo».

Se olvida, de los tremendos escándalos de corrupción en todo el aparato del Estado, que su gobierno esta acusado y no quiere responder?



Qué el viceministro de Justicia, Juan Carrasco (que esta con roche), señale «nosotros desde el Ejecutivo estamos coordinando acciones(…) Esto significará acudir a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a través de estos medios lograr revertir este fallo del Tribunal Constitucional que definitivamente vuelve a abrir heridas que ya estaban cerrando”.

Ahora, estos caraduras antifujimoristas salen a expresar su preocupación ante el fallo del Tribunal Constitucional a favor del indulto del expresidente Alberto Fujimori, por considerar que atenta contra las obligaciones internacionales que tiene el Perú por los Casos Barrios Altos y La Cantuta? Pero, no dicen de dónde sacan plata para movilizar las protestas callejeras?

A llorar a otra parte, el resultado de la votación fue 3-3 y el magistrado Augusto Ferrero utilizó su voto dirimente a favor de liberar a Fujimori. La balanza fue inclinada por los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Luis Ferrero. Quienes se opusieron fueron los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda. Ahí quedó firmado.

El hábeas corpus fue interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto el beneficio que, en Navidad de 2017, fue concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar ser vacado del cargo, a través de una presunta negociación con Kenji Fujimori y el grupo de congresistas denominados como los «avengers».

Estamos en el Perú, no sabemos lo que puede pasar en una hora o mañana, los rojetes, caviares, onegistas, ganapanes y plumíferos sin valores no se darán por vencidos. La firme, financiamiento para protestar no faltará…