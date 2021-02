Incluso esta vitamina vital puede ser mal utilizada y causar efectos secundarios negativos para la salud.

La vitamina C es uno de los estimuladores más conocidos del sistema inmune, pero incluso esta sustancia vital puede ser mal utilizada y causar efectos secundarios negativos para la salud. La sobredosis de vitamina C generalmente ocurre al tomarla en forma de suplemento, por lo que los expertos recomiendan ingerir la mayor parte de la vitamina C a través de los alimentos, donde la probabilidad de ingerirla en exceso es casi nula.

Conozca los riesgos del exceso de vitamina C:

1. Puede desarrollar cálculos renales: Tomar demasiado del suplemento puede provocar cálculos renales con el tiempo debido al efecto del aumento de los niveles de oxalato en la orina.

2. Puede sufrir problemas digestivos: otro síntoma probable del consumo de demasiada vitamina C es la dificultad digestiva. Una sobredosis del suplemento puede causar diarrea, náuseas y, a veces, reflujo.

3. Puede dañar sus órganos principales: se sabe que la vitamina C aumenta la absorción de hierro, pero tomar demasiado puede causar una sobrecarga de hierro. A su vez, esto puede causar daños graves en el corazón, el hígado, la tiroides, el páncreas y el sistema nervioso central.

Alimentos ricos en vitamina C

1. Guayaba

Con 273 mg de vitamina C por cada 100 g de peso, esta fruta tropical hace tiempo que es fácil de encontrar entre los productos exóticos de fruterías y grandes superficies. Además también se comercializa en forma de mermelada, compota o en almíbar, en cuyo caso sigue siendo una buena fuente de vitaminas.

2. Chile, guindilla o pimiento picante