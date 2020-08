Escribe: José Antonio Torres Iriarte.

Los partidos políticos son organizaciones que a lo largo del tiempo han expresado corrientes ideológicas o plataformas políticas, con el claro objetivo político de representar los intereses de clases o sectores sociales en determinados países.

.

En América Latina los llamados partidos de masas han expresado las aspiraciones de vastos sectores populares que fueron movilizándose políticamente en un contexto de industrialización, migración del campo a la ciudad, formación de las clases medias urbanas.

.

Las Universidades y los sindicatos fueron los espacios de lucha política y confrontación ideológica a lo largo del siglo XX. Haya de la Torre influyó en la formación de frentes únicos o de partidos políticos en América Latina, a lo largo de medio siglo. El social cristianismo como corriente de pensamiento logró plasmarse en partidos políticos en varios países de la región. El comunismo internacional a lo largo del siglo XX inspiró a los partidos comunistas pro soviéticos adscritos a la III Internacional.

.

APRA y Las elecciones del 18 de junio de 1978 que ganaron el Haya de la Torre , pusieron de manifiesto como un partido histórico, con ideología y pensamiento político lograba una amplia victoria nacional, luego de 10 años de dictadura. Las elecciones generales de 1980, 1985 y 1990 pusieron de manifiesto la participación política masiva de millones de peruanos, que deslindaban con las hordas asesinas de Sendero Luminoso.

.

El autogolpe del 5 de abril de 1992 quebró el orden constitucional y se propuso impulsar un proyecto político autoritario, que tuvo su epílogo en la renuncia de Alberto Fujimori y el establecimiento de un Gobierno de Transición.

.

Hoy el señor Fernando Tuesta Soldevilla y la Comisión Política de Alto Nivel designada por el gobierno del señor Martín Vizcarra, a lo largo de un Informe de más de 400 páginas, se propone de manera reiterada reescribir la historia de la política nacional o la historia de los partidos políticos en el país.

.

El señor Tuesta Soldevilla pretende ignorar la presencia del APRA en la historia política nacional y señala que en el Perú sólo existía un “incipiente sistema de partidos” en los años ochenta, que colapsó durante los años noventa. El señor Tuesta ha afirmado que virtualmente NO existían partidos políticos en el Perú.

.

Fernando Tuesta, que presidió la ONPE, ha pretendido erigirse en el gran gestor de la reforma política nacional en los últimos años. Sus propósitos no han sido los mejores. Desde su condición de jefe de la ONPE tuvo activa participación en la formulación de la Ley de Partidos Políticos, que el recordado ex congresista Henry Pease alentó como miembro de la bancada de Perú Posible y presidente del Congreso. Luego de varios años de vigencia de la Ley de Partidos Políticos, los resultados son desalentadores. No se han fortalecido las militancias, ni sancionado a los tránsfugas, el mercantilismo político y los llamados “vientres de alquiler”.

.

Hoy tienen inscripción vigente, 24 organizaciones políticas y en cada Elección Municipal y Regional la legislación permite la participación de más de un centenar de organizaciones regionales o sub-nacionales. En la actualidad con la mayor ligereza se establecen plazos para que los ciudadanos renuncien o se inscriban en los partidos políticos con inscripción vigente. El Registro de Organizaciones Políticas, cada vez se aproxima más a un “Registro de Pases” del fútbol profesional o de cualquier otra actividad económica, en la que el cálculo político prima.

.

La política NO es una MERCANCÍA, la militancia debe ser la expresión de adhesión y lealtad a una causa política, con fundamentos ideológicos. En el Perú los llamados “vientres de alquiler” se han fortalecido al amparo de la Ley de Partidos Políticos. Ningún organismo electoral se ha preocupado en comprobar como hoy, la línea divisoria entre una Universidad Privada (exenta del pago de impuestos) y un partido político, prácticamente NO existe.

.

Es evidente que los lazos entre la Universidad César Vallejo y APP de César Acuña son notorios. Lo mismo ocurre entre la Universidad Telesup y el partido Podemos Perú del señor José Luna. ¿Cuál es el grado de autonomía de los organismos electorales con miras a las Elecciones del 2021? ¿existe certeza de que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones se ciñen a ley? o ¿la labor de fiscalización de la ONPE es imparcial? ¿Qué tipo de partidos políticos ha promovido la legislación vigente auspiciada por todos aquellos, que no conocen lo que es militar en un partido, en los que los valores de la lealtad y la consecuencia son fundamentales?

.

La democracia requiere de partidos políticos con ideario, filosofía política, propuesta programática, planes de gobierno y con una militancia con derechos y obligaciones.

.

En las democracias más institucionalizadas, con sistemas políticos presidencialistas o parlamentarios, no se requieren que existan decenas de partidos políticos. Las alianzas o las coaliciones hacen posible la formación de gobiernos en los sistemas parlamentarios, y en los países en los que prima el presidencialismo, la democracia no se expresa en la postulación de decenas de candidatos a la Presidencia de la República. La militancia está institucionalizada y es de larga data, siendo inaceptable que un miembro del Partido Demócrata en los EE.UU. luego milite en el Partido Republicano o que un militante laborista, un tiempo después postule por los Conservadores en el Reino Unido.

.

Hoy en el Perú debemos afirmar NO a los “vientres de alquiler”, NO a los tránsfugas y NO al mercantilismo político.

Lima, 13 de agosto 2020.