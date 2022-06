LOS PARASITOS TRAICION CON TRAICION SE PAGAN

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

PRESIDENTE CASTILLO CON LA SOGA AL CUELLO MIENTRAS ROJIMIOS SE SACAN LOS OJOS!!!

La Comisión de Fiscalización señala que el mandatario cometió delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Que se denuncie a Juan Silva, Walter Ayala por casos Puente Trata, lo mismo que a Bruno Pacheco y Karelim Lopez y sobrinisimos por el caso Sarratea, además los ascenso irregulares en el Ejército Peruano.

Lo que jode, son los trapos sucios que sacan los comunistas que AHORA se niegan a seguir gobernando con el presidente que llevaron al poder. Hoy se ponen de costado, otros prefieren la oposición y como aves de rapiñas esperan a sus presas? Será que el «portero del estado» Vladimir Cerrón, se dio cuenta que su socio le sacó la vuelta, por eso amenaza públicamente al inepto de palacio de Gobierno?

El portero «Vladi» puede decir cómo el pueblo y sus organizaciones representativas definirán si tales decisiones suyas, de Castillo, Torres, Bermejo, Bellido, y «caviares» fueron acertadas?

Puro blablaba, los comunistas están unidos por amor desenfrenado al poder y el dinero.

Clarinete, estos pendejos seguirán con el cuento que Perú Libre no es un partido tradicional ni oposición, siempre estará del lado del pueblo con sus objetivos firmes!!! Que losos cojudignos son referentes, para saber de qué lado están, no Castillo? Qué no son una «izquierdista alcahueta», que es el presidente quien tiene que decidir si renuncia o no?

Qué urge reconectarse con el pueblo que los eligió, hay que hacer cambios, no vacancia. Articular un bloque nacional popular contra el golpismo de derecha que avanza? Que es

evidente el autosuicidio y exterminio político de Vladimir Cerrón, dueño del partido. Así empieza su caída, que se mostrará en estás elecciones municipales y regionales qué el pueblo votó por Pedro Castillo y por el antifujimorismo y no por las ideas de Cerrón?. Uyyyy carajo.

Será todo es un circo armado, que Perú Libre podrá estar enfrentado, separado, divorciado de presidente Castillo, pero a la hora de la censura o la vacancia, al igual que sus bancadas, lo defienden hasta con las uñas para no perder sus privilegios, intereses o mermeladas…

Los comunistas son la peor peste que azota nuestra patria ASÍ DE SIMPLE! EL castrismo, chavismo, mariateguismo, es una paja, una enfermedad mental, que se forja con envidia fanatismo resentimiento y se administra con hipocresía, que genera pereza, destruye la riqueza del país.

Millones de peruanos están sufriendo los efectos del parásito: demagogia. comunista /socialista/marxista que se ha alojado en el seno de nuestra sociedad y que ha contagiado con mentiras y falsas promesas a una parte importante de la población «no más pobres, en un país rico».