¿Ahora se explica, cuál es el apuro del presidente Sagasti, del moradef, caviares con el lobista Siomi Lerner y Pedro Francke a lado de empresarios inescrupulosos a la cabeza, de la prensa vendida y guaripoleras, de alcaldes que usan el AMPE con fines políticos, sin respetar la institucionalidad y la neutralidad, para reconocer al candidato Pedro Castillo como presidente de la República, sin la proclamación del JNE, cuando el Perú se juega su libertad en estas elecciones cocinas”?

El “Quijote de Palacio”, en el colmo de su ligereza pidió al Ministerio Publico investigar a exmilitares por una carta que supuestamente incita a los altos mandos de las FFAA quebrantar el Estado de derecho y acusar al gobierno de vulnerar la neutralidad. Y no se queda ahí, se llena la boca y afirma que “el proceso electoral está limpio”, en vez de poner una lupa en la trilogía, JNE, ONPE y Reniec – impuesta por la Junta Nacional de Justicia del “lagarto” Vizcarra- , que organizó las elecciones del Bicentenario y destruyó la confianza nacional fraguando un proceso signado con la “trampa organizada”, en vez de exigir que se destape la olla para saber la manera grotesca como nos han robado los votos.

Quiere decir, que el estado mayor de FP, partidos y personalidades democráticas compuesta de tres equipos de peritos-los mejores del mercado- que se han comprado el pleito de hacer respetar el voto popular de la segunda vuelta, con un trabajo irrefutable demuestran sin titubeos que el país ha sido víctima de un fraude descomunal con firmas falsas, firmas inverosímiles, suplantaciones u otras figuras para quebrantar el voto de manera ilegal. El presidente Sagasti, guarda silencio frente a la omisión de funciones de los miembros del JNE, los delitos de abuso de autoridad, infringir la Constitución al seguir actuando con solo cuatro miembros mdel pleno del JNE, cuando son cinco, la terquedad de ONPE de no entregar el padrón electoral.

El gobierno echa gasolina al fuego, cree que puede amedrentar a los militares con amenazas de investigación fiscal, a la PNP con pase al retiro, en vez de cumplir su función elemental; mantener la neutralidad, el orden público, y prevenir la violencia. Que no hay NINGUNA LEY, DECRETO, RESOLUCION O NORMA SUPERIOR A NUESTRA CONSTITUCION. ¿Por qué no denuncia ante EL Ministerio Público las cosas que DE VERDAD SON GRAVES PARA LA DEMOCRACIA? MAS AUNCUANDO El JNE está QUEBRANTANDO, la palabrita que le gusta emplear, EL ESTADO DE DERECHO, está incumpliendo SUS propias normas y la constitución del Perú…

“El mejor antídoto contra la “trafa en mesa”, es la transparencia, la verdad, nada mas que la verdad. Porqué seguir condenando al país al despeñadero, sólo estos últimos días han fugado US$ 13 mil millones ante la inseguridad del país, el silencio cómplice de Sagasti, la Confiep, prensa vendida”

Mejor dicho, el conglomerado que construyó el “lagarto” Vizcarra en el 2018 sigue actuando, las consecuencias son evidentes, el presidente Sagasti no guarda ninguna prudencia, apoya descaradamente a Pedro Castillo y al conglomerado de comunistas que se movilizan alrededor suyo, para consumar el fraude, adormeciendo a la opinión pública con la supuesta moderación del “prosor” Castillo, un valiente rondero, “socialdemócrata”, que no es “chavista”, ni comunista, ni pro senderista. Con el aval de oportunistas y antifujimoristas que representar a la “rancia estirpe” de honestos, de correctismo político, y superioridad moral, ya firmaron que no hay fraude, los que afirmen lo contrario que “son golpistas”.

Lo curiosos, es que cada día hay más indicios y evidencias, como se ha cocinado el fraude en mesa. Experto en criptoanálisis excapitán de Navio AP, Arturo Arriarán: con base en estudios de todas las actas del Perú y el exterior de la ONPE, encontró 2 millones de votos con presuntas irregularidades. El estudio matemático detecta 8,421 actas presuntamente adulteradas que favorecen al candidato comunista Pedro Castillo y solo 36 a Fuerza Popular. Solo falta que salga Sagasti y diga que esta complotando!!! ¿ALGUNA ORGANIZACIÓN DE GRAN MAGNITUD HIZO LOS CAMBIOS, FALSEANDO LOS RESULTADOS DEL VERDADERO VOTO POPULAR, POSIBLEMENTE TAMBIEN CAMBIÓ LAS ACTAS. ¿CRIMEN ORGANIZADO?

Datum: “el 65% de la población está seguro que hubo fraude en mesa. El 78% rechaza eliminación del TC, 69% está en contra de prohibir importaciones, 67% contra el control de precios y el 77% pide que se mantenga la Constitución”

Sí, según DATUM, el 65 % DE LOS PERUANOS CREEN QUE HAY “INDICIOS” DE FRAUDE EN ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 6 DE JUNIO, frente a un 47 % de encuestados que piden que los entes electorales deberían anunciar al ganador. EL SONDEO SE APLICÓ A UN TOTAL DE 1.200 PERSONAS, en un contexto de polarización política donde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no revela nombre del ganador de la segunda vuelta presidencial. El sondeo de opinión pública cobra respaldo entre los seguidores de Fujimori donde el 85 % sostiene que sí hubo fraude en las elecciones, frente al 50 % de militantes de Castillo.

Sobre un panorama más movido que el “chato” Barraza saliendo de una cantina por la madrugada, hoy los comunistas, caviares, rojetes y ayayeros que se han subido a la combi, despliegan un psicosocial que consiste en persuadir falaz y emocionalmente a los peruanos distraídos, QUE PEDRO CASTILLO YA GANÓ LAS ELECCIONES! que Fuerza Popular con sus millones productos de la corrupción está manipulando al JNE para impedir que se reconozca la victoria. Amenazan e intimidan por las calles blandiendo machetes y cuchillos con exhibiciones matonescas, proclamando a viva voz la “revolución de las masas

¿Nos debe importar que EE.UU. apoye que el Perú se tome su tiempo para publicar resultados electorales? ¿Qué el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, diga que EE.UU. apoya que las autoridades electorales peruanas se estén tomando su tiempo para procesar y publicar los resultados de los comicios presidenciales? ¿Qué 17 expresidentes de América Latina y España soliciten que las autoridades electorales peruanas cumplan con sus responsabilidades de supervisión y transparencia? No pasa nada, si hasta el 28 de julio no hay un ganador el nuevo congreso nombra al encargado de la presidencia hasta que el JNE señale el ganador.