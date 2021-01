Cardio: 3 alternativas para aquellos que no les gusta correr

En cuanto a la suplementación de vitaminas y minerales, los dos profesionales son claros: nunca debe hacerse a menos que sea prescrita por el médico. “Si es para tomar un suplemento de vitamina D, por ejemplo, la deficiencia de éste debe estar reflejada en un análisis, y debe ser aconsejada por un profesional”, indica Ángel Soriano. Para finalizar, Giuseppe Russolillo explica que si tomamos un suplemento que no necesitamos, nuestro cuerpo no lo asimilará, sino que lo eliminará.

A abc, los profesionales en nutrición Ángel Soriano y Giuseppe Russolillo explican que, a partir de los 50 años, es fundamental monitorizar el calcio y el hierro, además de las vitaminas D, C y B12.

Una dieta equilibrada y rica en nutrientes es importante en todas las etapas de la vida, pero si tiene más de cincuenta años, sepa que debe estar atento a algunos en particular.

