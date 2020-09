Estos nuevos tratamientos y los resultados de la investigación más reciente sobre insuficiencia cardíaca van a ser presentados a los médicos portugueses y discutidos en detalle, viernes y sábado, en el marco de las reuniones científicas anuales “Advances in Heart Failure” organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto.

Por lo tanto, sostiene que “la investigación científica en esta área no puede detenerse”,

“Percibimos que estos medicamentos reducen la mortalidad y los internamientos por insuficiencia cardíaca”, pudiendo ser utilizados con éxito en su tratamiento, incluso cuando el paciente no tiene un cuadro clínico de diabetes, explica José Silva Cardoso.

Los resultados de estos trabajos fueron publicados en el New England Journal of Medicine durante el último año y debatidos también en el último Congreso Europeo de Cardiología, así como en otros medios especializados.

