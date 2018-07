Los doce niños y el entrenador que, la semana pasada, fueron rescatados de una cueva, en Chiang Rai, en el norte de Tailandia, ya han tenido alta.

Al final de una semana en el hospital Chiang Rai Prachanukroh, el equipo de fútbol juvenil que, a finales de junio, quedó retenida en el complejo de cuevas de Tham Luang, tuvo alta este miércoles. Poco después de la salida de aquel hospital, los doce hombres jóvenes y el entrenador han tenido un encuentro con periodistas. Fueron sometidos más de 100 preguntas por parte de los periodistas presentes en el lugar, de antemano autorizadas por el equipo médico.

A la salida del hospital, los chicos usaban las camisetas del equipo “los Jabalíes Salvajes” y a la espera, según la “CNN”, tenían un campo de fútbol improvisado en el centro de prensa. Antes de responder a las preguntas de los periodistas jugaron fútbol, demostrando que la recuperación ha ido bien.

Video by @CNN’s @patrick_bkk of the #WildBoar boys emerging from hospital in Chiang Rai #ThamLuang pic.twitter.com/ivS0AXeKQu

— Rebecca Wright (@bexwright1) July 18, 2018