LOS MUERTOS DE SAGASTI Y CASTILLO NO CUENTAN

Cabe mencionar que el informe presentado por Cavero señala que no se encontraron evidencias de que las lesiones sufridas por los dos fallecidos y 78 heridos, durante las protestas del 14 de noviembre de 2020, fueron producidas por la Policía Nacional.

«El Congreso no debe bloquear la acción de la justicia. Ni Alarcón ni Chávarry ni Gálvez ni Merino merecen esa gracia congresal. Mi solidaridad con las víctimas del #14N. Nadie, ni entonces, ni hoy, ni mañana debe morir por ejercer su derecho a la protesta», aseveró.

Por otro lado, consideró que el Congreso no debería bloquear la acción de la justicia, así como lo hizo con los casos del excontralor Edgar Alarcón, el exfiscal supremo Tomás Gálvez, acusado de presunto crimen organizado; y el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

El comportamiento de Edward Málaga Trillo, no se inmuta y muestra «rotundo rechazo» al informe presentado por Alejandro Cavero (Avanza País) el cual recomienda el archivo de la denuncia constitucional contra Manuel Merino por el caso Inti y Bryan.

1. Edward Málaga: pseudo científico de doble moral, él con Julio Guzmán y Olivares fueron instigadores de la violencia, del 14N acaso no estuvieron en las calles con grupos de matones, que provocaron la muerte de Inty y Bryan, y que posibilitó la llegada del Partido Morado y Francisco Sagasti, al Poder? 2. Que, «Carretilla» Susel Paredes: la que banalizó a los nazis y afirmó sin reparo que un delincuente no es inmoral, la misma que maltrató a los ambulantes y les quitaba su mercadería, la que defendió a su asesor acusado por violación? 3. Flor Pablo: la de los libros pornos del Minedu, fracasada exministra, que sólo habla de ESI (educación sexual integral). 4.Gabriela Salvador: excandidata al Congreso del partido morado, es denunciada por la presunta estafa a su expareja. Keila Chevarría contó que la expostulante al Parlamento peruano la dejó con una deuda de 89 mil soles y una extorsión emocional.

Beto Ortiz sobre el informe Cavero | #BetoASaber: No se ha podido comprobar que la PNP acabó con la vida de Inti y Bryan porque no existe ninguna prueba. Sin embargo, las mentiras los convierten en verdades Juliana Óxenford, Jaime Chincha y todos los agentes del caviaraje limeño https://t.co/Bgss8T5KQD

Están aterrorizados? morados y caviares hasta ahora no entienden que INTI y Bryan fueron víctimas de las bombardas usadas contra la policía por delincuente, tirapiedras, matones contratados por ello para generar caos y conseguir el baño de sangre que estaban buscando para sacar a Merino de Palacio?

By