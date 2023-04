LOS JÓVENES SON EL FUTURO DEL PARTIDO DE HAYA DE LA TORRE

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Mulder, Del Castillo, Chirinos, Cabanillas y toda la cúpula deben dejar trabajar a los jóvenes y dar paso al costado.

¿QUÉ ESTA PASANDO EN EL APRA?

¿Otra vez con las mismas ambiciones políticas ahora que el Partido de Haya está inscrito en el JNE gracias al esfuerzo de su militancia? Pretenden retirar de la Comisión Nacional Política a los c. ENRIQUE VALDERRAMA, c. MOISÉS TAMBINI DEL VALLE y c. ANTONIO MAURICIO ALOR?

COMISIÓN NACIONAL POLÍTICA

COMUNICADO A LA MILITANCIA

Los abajo firmantes, 8 miembros plenos, inscritos válidamente en el Registro de Organizaciones Políticas y Jurado Nacional de Elecciones, de la Comisión Nacional Política del PAP. Manifestamos:

-Lamentamos que por tercera ocasión consecutiva el c. Presidente del Partido César Trelles Lara tome decisiones desacertadas y se ponga al margen del Estatuto y las normas del Partido. Primero, nombrando fallidamente a Directores de la Clínica Odontológica en abierta contradicción a los Estatutos; luego, nombrando sin éxito a un gerente general del Partido unilateralmente, siendo una facultad colegiada y ahora designando presuntamente a 3 nuevos miembros de la Comisión Política Nacional.

Los dos primeros actos no han surtido efecto alguno por anti estatutarios. El acto de la mañana de hoy Martes 12 de Abril sobre los miembros de la Comisión Política tampoco puede tener efecto ya que: los 12 miembros de la Comisión Política inscritos en el JNE concurrieron en la misma calidad y naturaleza, con voluntad fundacional, no distinguiendo entre designados o electos ya que se trataba de una nueva inscripción, un acto fundacional ante la ley.

La facultad de la Presidencia es aplicable ÚNICAMENTE al Presidente que resultara electo en un Congreso, no para el actual Presidente ya que los 12 miembros de la CP y el presidente mismo, se inscribieron con la fundación/inscripción.

-Rechazamos cualquier acuerdo nacido de la reunión que convocó en la mañana de hoy 12/04/2023 el c. Mauricio Mulder ya que en la misma no se contó con el quorum mínimo , estando presentes únicamente 4 miembros plenos – MAURICIO MULDER, BENIGNO CHIRINOS, MERCEDES CABANILLAS y JUAN MEJÍA -, de 12 de la CP. El quorum mínimo es 7 de 12 miembros plenos para que sea una sesión válida, por lo que se trata de una sesión írrita. En la que incluso pretendieron designar al ciudadano no afiliado al PAP MANUEL ZAPATA VÁSQUEZ; hecho que contradice también el estatuto.

-Exigimos al c. Mauricio Mulder , Presidente de la CP, a no validar éste acto nulo de pleno derecho y no alentar esta clase de lesiones a nuestra vida institucional.

Por estas consideraciones, en ésta sesión se toma el siguiente acuerdo:

-Desconocer la designación propuesta por el c. Presidente de tres nuevos miembros dela CP por ser contraria a los estatutos del Partido.

-Por unanimidad, todos los miembros presentes de la CP en ésta sesión extraordinaria aprobamos la convocatoria a un Plenario Nacional que organizará el SNOM para informar a la dirigencia a nivel nacional sobre estos graves hechos y para adoptar algunas medidas complementarias para respeto a la institucionalidad y a la fortaleza del aprismo.

-Expresar nuestro pleno respaldo a las medidas de limpieza administrativa llevadas a cabo por la Secretaria General Institucional y el CEN respecto al funcionamiento de la Clínica Odontologica Víctor Raul Haya de la Torre. Medidas que han generado estas precipitaciones del c. Trelles.

-Declararnos en sesión permanente.

Casa del Pueblo de Alfonso Ugarte, 12 de Abril de 2023.

– Belén García Mendoza

– Enrique Melgar Moscoso

– José Pimentel Aliaga

– Carmen Najarro Quispe

– Elias Grijalva Alvarado

– Antonio Mauricio Alor

– Moisés Tambini Del Valle

– Enrique Valderrama Peña

Compañeros, que está sea una oportunidad para reflexionar: los líderes se forjan en el camino, en el fragor de las luchas, y ha nivel nacional tenemos jóvenes apristas, en provincias también existen liderazgos que debemos articular para fortalecer el partido de Haya, que estos nuevos cuadros vayan alternando la dirigencia partidaria, que sumen valor, integridad personal y trabajo político dentro y fuera del partido.

Es importante entender que el Partido Aprista relanza su participación en la vida política nacional y va a estar sometido al escrutinio del elector que ya no es el mismo de hace décadas pasadas por lo que los nombres no pueden ser los mismos, porque pueden despertar espectativas favorables como reacciones adversas: llegó la hora del cambio.

Los liderazgos indiscutibles en el PAP se acabaron con Haya de la Torre y después con Alan García, por ello debemos aprender que el partido ingresa a una nueva etapa política dónde su vigencia dependerá del trabajo responsable de sus militantes por lo que debemos de olvidarnos de promover caudillos a la interna que lo único que nos lleva es a agudizar las discrepancias que siempre han existido precisamente por apoyar personas, amigos y oportunistas olvidando el rol del partido VICTOR RAÚL, con su doctrina que siempre defendió: Pan con Libertad y la búsqueda de la Justicia Social.

Tenemos cuadros jóvenes en Trujillo como el c. Víctor Carranza, en Arequipa al c. Renzo Estrada, en ICA al c. Julio Carbajal, c.Belen García M., en Lambayeque, al c Victor Manuel Llontop, c.Obando Pozo, c William Morales Portilla, en Lima a la c. Mónica Yaya, c.Enrique Melgar Moscoso, c.José Pimentel Aliaga, c. Carmen Najarro Quispe, c. Antonio Mauricio Alor, c.MoisesTambini del Valle, c. Enrique Valderrama Peña, c.Manuel del Castillo, c.Juan Manuel Cabrera, c Ronald Contreras, c.César Alca, c.Ricardo Mejía, c.Pamela Maldonado, c. Andrés Borja, c. Franz Chevarria, c.Víctor Raúl Ugarte, c. Alan Rodríguez, c.Juan Macazana, c.Cesar La Torre, c.Liliana Cerna, Lucinda Pérez, c.Juan Diego Galarza, c. Franklin Reyna y muchos más.

SEASAP.