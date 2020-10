Up Next

Todavía no se sabe la razón, pero entre las teorías posibles está la sugerencia de que la voz masculina y el desarrollo de la infidelidad tienen la misma base biológica, es decir, están influenciados por los niveles de testosterona.

En el estudio, publicado en Personality and Individual Differences, los investigadores afirman que los hallazgos “demostraron que los hombres ‘masculinos’ son más propensos a la infidelidad y se comprometen menos con sus relaciones, en comparación con los hombres ‘femeninos’. Sin embargo, este efecto no se produjo en las mujeres”.

Un análisis de los resultados reveló que los hombres con voz severa eran los más propensos a traicionar. Sin embargo, el tono de voz de una mujer no estaba relacionado con la probabilidad de que fuera infiel.

By