Al anunciar el fin a través de sus cuentas de Twitter , Melinda y Bill dijeron que continuarán trabajando juntos en la administración de la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las fundaciones benéficas más grandes del mundo. Poco después, la revista People reveló que la ex pareja no tenía un acuerdo prenupcial, pero que ya habían establecido un acuerdo para la división de sus bienes y su fortuna.

“Primero, llegamos a saber que no fue un final amistoso. Se dice que Melinda y la mayor parte de la familia están furiosos por varias cosas que él habría hecho. En segundo lugar, es bastante obvio que este divorcio se ha estado preparando hace algún tiempo”.

“Hubo una tensión considerable asociada con este final”, dijo el contacto del sitio. “Prácticamente todos en la familia se pusieron del lado de Melinda. Nos enteramos que todos están enojados con Bill y por eso no fue invitado a este viaje.”

El contacto dice que Melinda alquiló no solo el resort, sino toda la isla en la que está instalada, pagando una tarifa diaria de alrededor de US 132 mil. Ella está en el lugar en compañía de Jennifer Gates (25 años), Rory Gates (21 años) y Phoebe Gates (18 años).

Uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de US 130 mil millones , Gates hizo público el divorcio el 3 de mayo de 2021 . La TMZ fuente informa que poco antes del anuncio, con los tres hijos ya informados del fin del matrimonio, Los tres hijos viajaron en compañía de su madre a un resort de lujo en la isla de Granada .

El final del matrimonio de 27 años de Bill Gates y Melinda Gates fue mucho menos amistosa de lo que la pareja dio a entender al hacer público el divorcio. Las animosidades entre la ahora ex pareja llegó al público a través de testimonios de una fuente cercana a ellos en una entrevista con el sitio web TMZ . El contacto de la publicación informa que los tres hijos de los Gates están furiosos con su padre.

Melinda Gates alquiló una isla caribeña pagando una tarifa diaria de US$ 132 mil para ella y sus hijos tras el anuncio del divorcio.

