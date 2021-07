Eddie Murphy y Martin Lawrence son dos de los nombres más conocidos en el humor de Hollywood y ahora las reuniones familiares prometen reírse dos veces mientras los hijos de los actores están saliendo.

Fue a través de las redes sociales que Jasmin Lawrence, de 25 años, reveló a su novio con Eric Murphy, de 32, compartiendo un mensaje de cumpleaños dirigido a ella más que nada.

“Feliz Cumpleaños, mi amor! Estoy increíblemente conmovido por conocerte, por amarte y por tenerte a mi lado. Un brindis por muchas otras bendiciones, risas y hermosos recuerdos! Te amo tanto”, escribió.

Cabe destacar que Eddie Murphy y Martin Lawrance han sido amigos durante varios años. Los dos lazos comprometidos juntos en until the Escape separates you (1999) y the Prince of women (1991).

Jasmin es la hija mayor de Martin Lawrence, el resultado de su matrimonio con Patricia Southall, al igual que Eric, el hijo mayor de Eddie Murphy con Paulette McNeelly.

Al igual que sus padres, la pareja también quiere construir una carrera en la industria del cine.