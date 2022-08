¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Los hijos de Britney Spears decidieron alejarse de su madre: revela el ex marido de la cantante, Kevin Federline, quien estuvo casado con Britney Spears entre 2004 y 2007, revela que Sean Preston y Jayden decidieron casarse. Esta es la primera vez que el ex esposo de la cantante da una entrevista para el final de la tutoría de Spears.

Kevin Federline estuvo casado durante tres años con Britney Spears y es el padre de los dos hijos de la cantante, Sean Preston, de 16 años y Jayden, de 15. El ex bailarín se mantuvo en silencio durante 10 años pero, en una entrevista exclusiva con el canal de televisión británico ITV, revela que sus hijos decidieron mantenerse alejados de su madre y que no acudieron a la boda con Sam Asghari, que tuvo lugar el 10 de junio.

La entrevista completa de Federline exesposo de britney spears, se emitirá durante la próxima semana, pero algunas declaraciones ya han sido reveladas por el «Daily Mail». «Los chicos han decidido que no van a estar con ella en este momento. No han estado con ella por unos meses. Decidieron que no iban a la boda», revela Federline. El exmarido de Britney Spears argumenta además que la tutela de su padre, a la que la cantante estuvo sujeta durante 13 años, «la salvó».

El ex bailarín explica que los hijos han pasado por momentos difíciles al asistir a los desarrollos de la vida de la madre en los últimos meses, en particular la batalla en la corte contra la tutela del padre de la cantante, y posterior fin de la misma.

Federline sostiene además que el hecho de que Britney publicara frecuentemente fotografías con desnudos en las redes sociales le hizo pedir disculpas a sus hijos. «Yo trato de explicarles:’ tal vez esta es la forma que ella encuentra de expresarse’. Pero eso no anula el efecto que esto tiene sobre ellos. Es duro. No me imagino lo que debe ser ser adolescente y tener que ir a la escuela».

Kevin Federline está casado desde hace nueve años con la jugadora de voleibol Victoria Prince, con quien tiene dos hijos, y vive alejado de la esfera mediática.

Reacción de Britney Spears

Britney Spears ya reaccionó a las declaraciones de su ex marido y, en la red social Instagram, reveló estar triste por las afirmaciones. «Como todos saben, educar a los adolescentes no es fácil para nadie. Me Preocupa que la única razón sea mi Instagram. Esto fue mucho antes de Instagram. Les di todo. Sólo una palabra: doloroso. Mi madre me dijo:»Deberías dárselos a papá». Estoy compartiendo esto porque puedo», escribió la cantante.

«Durante mi tutoría fui controlada y monitoreada durante casi 15 años. Necesitaba autorización para tomar paracetamol. Debería hacer mucho más que andar en topless en la playa… como un bebé. No me sorprende que, como mi familia dio sus entrevistas, ellos también lo hagan. No me sorprende su enfoque, teniendo en cuenta lo que tengo que tratar», agregó Britney Spears. Los hijos de la cantante, tal como es posible percibir por las imágenes publicadas por el «Daily Mail», también aparecerán en la entrevista.