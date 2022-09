El senderismo siempre es una buena opción para hacer ejercicio, incluso cuando no quieres. Elige un jardín que te guste y sal a descubrirlo. Era un hábito de reina y solo trae beneficios.

El almuerzo de la reina, además del té, también incluía un bocadillo. Se untaron con mantequilla y un poco de mermelada. Según el portal The Healthy, no es necesario eliminar todo lo dulce, siempre y cuando se consuma con moderación y en pequeñas dosis.

Tanto por la mañana como por la tarde, la reina siempre bebía su té. No añadía azúcar ya veces no le importaba un poco de leche. Los beneficios de esta bebida están más que comprobados.

Según The Healthy, el desayuno era una prioridad para la reina, siempre se servía a las 8:30 am. Un té con galletas seguido de un tazón de copos de maíz es parte de la rutina.

Come un desayuno balanceado

