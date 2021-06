Aunque despiertan gran interés debido a su tamaño, se cree que los geoglifos del desierto de Thar tienen solo 150 años de antigüedad, y posiblemente estén vinculados a las piedras conmemorativas hindúes que los rodean, aunque su función y significado aún no se han entendido.

El último récord lo ostentó” the Marree Man ” en Australia, que mide 4.200 metros de largo. Sin embargo, el descubrimiento en el desierto de Thar cubre un área de 100.000 metros cuadrados, superando así todos los registros anteriores.

“Estos geoglifos, los más grandes descubiertos en todo el mundo, también son únicos con respecto a sus signos enigmáticos”, escribieron Carlo y Yohann Oetheimer en su estudio publicado en la revista Archaeological Research in Asia.

