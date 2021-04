¿Cuidas bien tu piel y tu cabello? Tal vez incluso lo piense, pero después de todo, en realidad, por ignorancia o falta de información, puede estar haciendo algo que solo la perjudica. Sepa lo que son y vea lo que debe hacer para evitarlos.

¿Cuidar bien tu imagen? Tal vez ella lo crea, pero después de todo, podría estar haciendo algo que solo la lastima. Para que no cometas errores que siguen siendo muy comunes en estos días, hemos recopilado varios de los principales defectos de belleza que las mujeres aprovechan al máximo. Y que, después de leer este artículo, también pasará a evitar! Para una belleza impecable y sin imperfecciones, le damos soluciones muy simples para escapar de los resbalones de belleza más comunes.

1. Acuéstese sin limpiar la piel

Este es uno de los errores más grandes que puede estar cometiendo. No debe hacerlo porque la piel aprovecha el período de descanso para recuperar el daño durante el día, intensificando los mecanismos de regeneración celular. Para que este proceso sea ocupado, es esencial que la epidemia esté limpia. Los poros obstruidos durante toda la noche conducen a la envoltura más rápida e incluso a la mayor propuesta para la aparición de imperfecciones y espinillas.

Para no cometer este error, opte por soluciones de limpieza o desmaquillantes que permitan con una sola pasada eliminar todas las impurezas y rastros de maquillaje. Las toallitas y los productos con fórmulas 2 en 1, que combinan una acción limpiadora con un tónico y que se pueden encontrar fácilmente en cualquier superficie comercial, son una opción validada por expertos de la industria. Además de eso, son livianos y fáciles de transportar, por lo que siempre puedes tenerlos cerca.

2. Olvídate de proteger la piel

Es otro error. No debe hacer esto porque la mayoría no solo están expuestos durante todo el año, sino que, en el período de mayor exposición a los rayos del sol, a menudo se olvidan. En la secuencia dicha, la envoltura más temprana, evidenciando arrugas y manchas. En la playa, siempre que te apliques protector solar, no te olvides de tus manos. En la vida cotidiana, utilice una crema hidratante y nutritiva con protección solar y con una acción antimanchas. Es la mejor arma antienvejecimiento.

3. Confunda el cabello natural con el cabello rizado

No debes hacerlo, aunque hay muchas mujeres que todavía lo hacen en estos días. Es una gran idea dar descanso a la secadora durante algunos momentos y aprovechar las vacaciones para adoptar un peinado más informal, dando mayor protagonismo a las formas naturales de tu cabello. Pero esto no significa, sin embargo, que debe dejar todo el cuidado del cabello a un lado, especialmente en un período en el que el cabello está más expuesto a presiones externas.

En exceso, el sol, el viento, el agua salada y el cloro de las piscinas son perjudiciales para los extremos capilares. Además del champú, acondicionador y mascarilla reparadora que usas regularmente, aplica una fórmula nutritiva y disciplinante al cabello seco. Este gesto le permitirá no solo sublimar las formas naturales del cabello, sino también ayudar a darle un aspecto más cuidadoso y brillante. Hay varias referencias a la venta en el mercado.

4. Use una base de maquillaje más oscura que el color de la piel para lucir bronceada

Es una de las quejas más mencionadas por los maquilladores profesionales. Cuando se trata de elegir una base de maquillaje, la mayoría de las mujeres tienden a elegir una más oscura de lo que deberían. Esto no es, sin embargo, una buena idea, especialmente si usted no tiene experiencia de maquillaje. Generalmente, el aspecto es demasiado artificial y por lo tanto poco favorecedora. Para contrarrestar este efecto, aplique una base de color de su piel.

Para averiguar cuál es el mejor para usted, haga la prueba a lo largo de la línea de la barbilla y luego aplique un buen polvo bronceador en la parte superior para darle un tono de bronceado ligero. Para lograr un efecto lo más natural posible, dar una pincelada ligera por toda la cara e insistir en los pómulos, nariz y mentón, las zonas que más buscan valorar las mujeres. Si tiene una tez sin imperfecciones, puede prescindir perfectamente de la base y usar solo un polvo bronceador.

5. Deja que el barniz se pele

Está prohibido mostrar las uñas con el color a pelar, en esta y en todas las demás épocas del año. Este problema es meramente estético pero, aún así, no debe ser subestimado. Si te gusta usar las uñas pintadas con tonos fuertes, no olvides caminar siempre en la maleta con un frasco de barniz que estés usando, para hacer pequeños toques. Si no le conviene como manicura, traiga consigo un paquete de acetona y, tan pronto como el barniz comience a astillarse, retírelo pronto.

6. No duplique el cuidado de los pies en los meses calurosos

Al igual que las manos, terminan siendo subestimadas y, en los meses fríos, al estar ocultas, el problema empeora. En verano, los paseos sobre la arena y el uso de sandalias dejan los pies más expuestos a factores externos, así como baños frecuentes. Estos luego tienden a secarse. Aplicar todos los días, mañana y noche, una crema específica para los pies, para mantenerlos hidratados y evitar descamaciones, callos, grietas e incluso mal olor.