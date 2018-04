Los enemigos del Perú, son los funcionarios y políticos coimeros

El 26 de setiembre 2014, en pysnnoticas decía que Ollanta Humala en vez de atraer capitales, los espanta. “Hasta ahora la pareja presidencial no da luz verde y hecha andar la locomotora del desarrollo; agricultura, pesca y turismo ¿MYPES? Nadine Heredia tenía este proyecto en manos-que se le hizo llegar a través de Blanca Rosales- tras una reunión.

Considerando que el crecimiento de un país debe ser transparente, sano, no en función de intereses políticos, sectoriales o gremiales… ¿Por qué no se declara de interés nacional los proyectos Megaterminal Bahía Salinas-Huacho de US$ 22,500 millones de inversión y el proyecto “Pampas Verdes” Ayacucho-Ica-Arequipa de US$ 7,500 millones de inversión. Señores ¡La minería se acaba en unos cuantos años, la agricultura permanece! Sin embargo, la pareja presidencial olvida que “los países pobres existen porque quienes tienen el poder, crean las condiciones para que la pobreza exista”.

El pueblo debe saber que nuestros políticos y congredsistas se hacen los locos, no apuestan por el Perú, no hablan de nuestra patria como país megapuerto y su ingreso al primer mundo. ¿Que hay detrás de todo esto? ¿A que intereses defienden? ¿Se puede tirar al agua una inversión de US $ 22,500 millones del Consorcio peruano canadiense Codesu SA. – Corp. Megamar SAC – Fasken Maritneau?

Este proyecto, generara un gran impulso económico de la región Lima y de nuestra nación entera, nunca visto en la historia del Perú, a través de Fasken Martineau, un inversionista canadiense que pondrá en marcha el megapuerto que uniría Bahía Salinas (Huacho) con la ciudad brasileña de Belén. La iniciativa demandaría una inversión aproximada de US$ 22,500 millones(crea mas de un millón de puestos de trabajo directos) . Así lo informó Ana María Salaverry, representante de este grupo empresarial asociado con Canadan Pensión Plan Investment Board.

Lo que debemos saber es que ante la actual desaceleración económica y para la industrialización de nuestro país, debemos atraer grandes inversiones y ejecutar grandes proyectos de infraestructura, comenzando el gran cambio, con la construcción del proyecto estratégico del megapuerto o hub peruano para Sudamérica y su corredor interoceánico que operara la logística multimodal de los países de las cuencas de la Apec, del atlántico e indico.

La crisis económica de Europa, Asia y Estados Unidos entre otros, está afectando la demanda en muchos países y también la del Perú, consecuentemente nuestra producción y crecimiento seguirá subiendo, pero a menor velocidad, entonces ¿Qué debemos hacer, para acelerar y seguir creciendo al ritmo que teníamos? debemos ejecutar obras de gran infraestructura, donde tenemos un déficit de más de US $ 80,000 millones, atrayendo grandes inversiones internacionales, estas entre otras, son dos recetas efectivas para enfrentar inmediatamente la desaceleración económica del Perú y comenzar la industrialización.

Para ello, proponemos construir el proyecto del Megapuerto Bahía Salinas para toda Latinoamérica, atrayendo una inversión de hasta US $ 22,500 millones, vía concesión sin que el Estado peruano ponga ni un solo dólar ni aval, tenemos siete opciones, de las cuales hay una, aprobada hace más de cinco años y medio, con inversionistas canadienses a través de un consorcio peruano – canadiense, solo falta la decisión política, e iniciar la ruta segura hacia el primer mundo, lo que debe ser nuestro objetivo nacional para el 2021.

El proyecto estratégico, es el megaterminal multimodal marítimo, aéreo y terraportuario en Bahía Punta Salinas Huacho y su corredor interoceánico, Huaura, Oyon, Pasco, Huánuco, Ucayali, rio Ucayali, Loreto, rio Amazonas y Belem en el Atlántico, aprobado por las Ordenanzas regionales Nº 001-2008-cr-rl del 12/03/2008, así como el oficio Nº 087-2009-grll/pres 23/02/2009 que comunica a Codesu SA su aprobación, quedando como postores únicos.

Este proyecto de infraestructura, que movilizará parte importante de los más de mil doscientos millones de tm/a en sudamérica, de los cuales Brasil nuestro socio estratégico moviliza más de 800 millones de tm/a, que atravesará de costa a costa el Perú y Brasil, uniendo los países de las cuencas de Apec, el Atlántico e Indico, generará miles de oportunidades de negocios para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales e internacionales, explotando sostenible y eficientemente nuestros grandes potenciales, creando en los primeros años, más de un millón de nuevos empleos, erradicando la pobreza, la exclusión social, elevando los niveles de seguridad, de salud, educación, ciencia, tecnología e industrialización entre otros múltiples beneficios, más de cuatro mil millones anuales de ingresos fiscales, con aumentos del PBI que superará el 10% en los primeros años y después de 20 años más del 7%, quedando asegurado nuestro ingreso al primer mundo y el futuro de nuestra juventud.