La temporada de cangrejo ya ha comenzado y durará hasta el 21 de julio. Y aunque es una fase llena de energía emocional, reflexión sobre el pasado e introspección por todos los signos, lo cierto es que algunos se verán más afectados.

He aquí, según el periódico Metro World News, aquellos que son los dos signos más influenciados por la entrada del Sol en cangrejo:

Aries

Este puede ser un momento agotador y el momento de verter algunas frustraciones en los que te rodean, ya que el estado de ánimo no será el mejor. Ahorre tiempo para usted, para relajarse y recargar energías.

Trate de no sentirse tan agraviado cuando las cosas no suceden en el tiempo que desea, concéntrese solo en sus actitudes e intente conectarse con lo que es realmente importante para usted. El presente y el futuro se pueden planificar con calma y teniendo en cuenta las experiencias del pasado.

Libra

La falta de concentración y atención puede hacer que tome algunas actitudes impulsivas. Hacer un punto para encontrar su propio ritmo y trabajar como un equipo, no importa lo difícil que pueda parecer.

Intenta relajarte más, pero no olvides lo que quieres y no dejes que nadie te robe tus créditos. No tengas miedo de tomar las riendas de las situaciones de una manera madura y calculadora.