Jessie Christiansen, científico de la agencia espacial estadounidense (NASA), publicó recientemente una animación en la que pone de manifiesto que el auge de la era de los dinosaurios ocurrió al otro lado de la Vía Láctea.

La científica logró llegar a la secuencia rastreando el movimiento del Sistema Solar a través de la Vía Láctea, detalla el alerta científica, subrayando que, cuando los dinosaurios dominaron la Tierra, nuestro planeta estaba en una parte muy diferente de la Vía Láctea.

El video publicado ahora muestra que la última vez que el Sistema Solar estaba en su punto actual de la galaxia, los dinosaurios del período Triásico apenas comenzaban a aparecer.

La científica reveló que tardó unas cuatro horas en hacer el video usando animaciones programadas en Power Point. Sin embargo, en declaraciones al Business Insider, Christiansen subrayó que el movimiento galático es más complicado de lo que parece en el vídeo.

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.

Did you know that dinosaurs lived on the other side of the Galaxy? pic.twitter.com/ngGCAu0fYU

— Dr. Jessie Christiansen (@aussiastronomer) August 28, 2019