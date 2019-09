El estreñimiento ocurre cuando alguien no va al baño menos de tres veces por semana, afectando a 42 millones de personas en los Estados Unidos, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Y, por mucho que parezca que nada puede resolver este problema, consumir los mejores alimentos para el intestino atascado puede ser de gran ayuda.

“Una de las mejores cosas que puede hacer para contrarrestar el intestino atrapado es comer mucha fibra”, dice Amy Gorin, nutricionista propietaria de Amy Gorin Nutrition, en Estados Unidos.

La próxima vez que tenga problemas para ir al baño, apueste por algunos de estos alimentos para el estreñimiento.:

Los diez mejores alimentos para el intestino atrapado

1. Frijoles

“Los granos proporcionan una combinación de fibras solubles e insolubles”, dice Gorin. La primera suaviza las heces, y la segunda las aumenta, facilitando el paso por el tracto digestivo. “Esta fibra es muy útil para estimular la digestión, así como para alimentar las bacterias del intestino.”

2. Brócoli

El brócoli aparece en casi todos los debates sobre alimentos saludables. Porque es una fuente increíble de vitaminas, proteínas y fibras esenciales. “Comer muchos vegetales es esencial para una buena salud digestiva”, dice Gina Sam, directora del Mount Sinai Gastrointestinal Motility Center (Estados Unidos).

3. Avena (y demás granos enteros))

Este alimento también contiene fibras solubles e insolubles, una combinación de sueños para las personas que sufren estreñimiento. Sam recomienda incluir tres porciones de granos integrales todos los días en su dieta, especialmente avena y arroz integral.

4. Espinacas

“La espinaca está llena de fibra (una taza de espinaca cocida tiene 4 gramos) y contiene magnesio, un mineral que puede ayudar a mover las heces”, dice Sam. El magnesio se encuentra a menudo en laxantes, pero incorporarlo a la dieta es una opción menos extrema para la mayoría de la gente.

5. Frutos secos

Gorin recomienda incluir un puñado de frutos secos como pistachos, cacahuetes, almendras o nueces en su dieta diaria. Añádelas a yogur, ensaladas o sólo cómetelas como aperitivo entre las comidas principales.

6. Semillas de chia o de linaza

“Las semillas de chia y linaza son una forma fácil de añadir más fibras a la dieta”, dice Sam. Espolvorear una cucharada en su batido MATUTINO, avena o yogur, o usarlas en la ensalada, puede promover una comida con el poder extra de soltar los intestinos.

7. Manzana

En este caso, “una manzana al día” sigue siendo un consejo de oro, especialmente cuando se trata de evitar el estreñimiento. Las cáscaras de muchas frutas (incluidas las manzanas) contienen fibras insolubles que actúan como un laxante natural.

8. Ciruelas (u otros frutos secos))

“Las ciruelas son una fuente natural de sorbitol, que ayuda a estimular la digestión, ayudando a mover el agua al intestino grueso”, explica Gorin. También son ricas en fibra, con unos seis gramos por media taza. ¿No te gustan las ciruelas secas? Opte por ingerir higos o albaricoques.

9. Frutos rojos

Siempre están en la cima debido a su abundancia de antioxidantes, pero también son ricos en otros nutrientes esenciales. Media taza de moras y frambuesas contiene unos cuatro gramos de fibra cada una. Ya media taza de fresas rebanadas ofrece aproximadamente la mitad del valor.

10. Café

Mientras no hay fibra en el café, algunas investigaciones muestran que esta bebida predilecto de tantos puede estimular el movimiento intestinal. “Puede que no piense en el café como algo que ayude a resolver este problema. Pero eso le pasa al 30% de la gente. Algunas incluso notan el efecto del café descafeinado”, concluye Gorin.