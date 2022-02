Los días de Castillo en Palacio están contados

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Vladimir Cerrón presiona para que Castillo no renuncie, sino su proyecto político se va al diablo.

Llega embalado al CC Risso, mi pata Gilberto y lo primero que me dice, «te haz hecho extrañar, me pusiste en dieta forzada ya no viajes a Trujillo, eso afecta mi dieta», al toque para calentar se pide un café, un pan con chicharrón y un tamalito.

Jauri, la bala de plata la tenía la «tía jamona» boquita de caramelo y puso al Ejecutivo colgado de las pelotas. Las acusaciones de la señora » K», Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, con pruebas en mano: USB, agendas, doc umentos y audios, deja sin piso al presidente, ante la fiscalía. Que fueron reveladas ayer por la noche en Panorama y Cuarto Poder: que existen mafias penetradas en Palacio de Gobierno encabeza por Pedro Castillo y Bruno Pacheco, ministros, congresistas y sobrinos del presidente. Definitivamente todo un terremoto político de 8° que a sacudido al país.

Claro, que no faltan los lambiscones que salen corriendo a los medios para desvirtuar los efectos devastadores de las declaraciones de la señora «K», que se trata de un complot para desestabilizar el gobierno, de un «profesor rural», elegido por el pueblo, que todo proviene de la ultra derecha que no quiere perder su poder y de la mano con la fiscalía?

Varios ministros se pasearon en todos los medios tratando de descalificar a la lobista Karelim Lopez, con argumentos jalados de los pelos y sin vergüenza, especialmente por la filtración de estas acusaciones por la seguridad de la colaboradora???

Que el primer interesado en esclarecer estas versiones es el presidente, que estas acusaciones de la delatora necesitan ser corroboradas.

Efectivamente, pero la filtración de la declaración de la aspirante a colaboradora eficaz, reste validez legal a lo que ha declarado ante la Fiscalía.

Mejor dicho, no pierde ningun valor legal, tal como lo afirma el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, que «esa prueba ya no vale» tras su filtración.

Esto no queda ahí, la Fiscal de la Nación -ayer por la noche- se sacudió y rechazo las declaraciones de la señora «K» y de terceros. Que las fechas no coinciden y que una sola vez se reunió con el presidente Castillo en la misma fiscalía.

“Yo rechazo en forma tajante y enérgica lo dicho por presidente de la República respecto a que nosotros como Ministerio Público estaríamos en un complot, eso es mentira”.

Aseguró que es de público conocimiento que Fiscalía tiene a su cargo investigaciones contra diversos sectores, por lo que señaló que nadie puede decir que el Ministerio Público trabaja con un sesgo político. Cuestionó que mientras existe un sector que la acusa de apoyar al presidente Pedro Castillo, el mismo mandatario sugiere que desde Fiscalía tramarían en contra suya. Precisó que esta situación es muestra del trabajo que realizan con “independencia” y “honestidad”.

“Yo marqué un hito, califiqué el hecho y abrí investigación porque considero que hay indicios para investigar al presidente Castillo por tráfico de influencias y colusión. No se puede decir que estoy favoreciéndolo, porque caso contrario si hubiera seguido la misma posición que mis colegas, cuál habría sido el resultado.

«Y la acusación contra lis fiscales Lava Jato, que ellos habrían filtrado las declaraciones de Karelim Lopez y ser parte del complot»???

Alerta máxima, podemos confiar en la independencia de la presidenta del Congreso María del Carmen Alva, que sea una de las personas más interesadas en que exista una vacancia presidencial, ante cuestionados parlamentarios de su bancada involucrados en la denuncia?

Ante estas revelaciones, ahora sólo le queda al Congreso ajustarse los pantalones y tramitar una nueva moción de vacancia por incapacidad moral. Que a diferencia del anterior, en esta oportunidad podría tener un respaldo de todas las bancadas y formar una mayoría que sancione la vacancia no es remota.

En este contexto, no se debe desconocer la impaciencia nacional aumentará, por ello el gobierno dictamino un decreto prohibiendo las movilizaciones y marchas ciudadanas que podrían multiplicarse y crecer en todo el país.

Será que no quiere que se escuche» fuera delincuente, renuncia», «el pueblo no te quiere», etc…

El desmadre nacional se expresa así, en seis meses de gestión este gobierno a cambiado a cuatro gabinetes, a nombrado a funcionarios descalificados sin ninguna capacidad para la administración, que están implosionando el Estado desde adentro. Entonces, cómo es imposible construir gobernabilidad cuando en una administración se pretende desconocer en los hechos la Constitución con la que se eligió el Gobierno?

Cuales son los argumentos para descalificar el presidente Castillo: incapacidad moral que establece la Constitución como causal de la vacancia. Ejemplo: ha quedado en evidencia que el Gobierno del presidente Castillo, en base a la alianza de las corrientes comunistas y progresistas, ha organizado varios poderes paralelos que violentan la posibilidad de la gobernabilidad. En el Gabinete Torres, por ejemplo, Vladimir Cerrón y Perú Libre tienen una parte del aparato estatal al servicio de la construcción del partido político revolucionario. La cantidad «n» de funcionarios descalificados nombrados en el Estado, no cuentan con una mínima capacidad técnica o profesional, pero tienen la credencial del activismo comunista en Perú Libre.

Nos podemos confiar en los congresistas? NO. El dinero no tiene color ni sentimientos, más aun cuando estos ganapanes esperan la nuez? Este Congreso esta descalificado, es el peor de toda la historia republicana. Claro que en esta podredumbre habrá algunos que empeñados en su palabra decidan salvar el Perú, que siga el desangramiento nacional.

Estamos fregados por elegir a aventureros que no saben leer ni escribir. Me quito.