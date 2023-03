LOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO LIMA SERÁ CAPITAL DEL DERECHO INTERNACIONAL

By

Evento mundial reunirá a profesionales de esta rama jurídica

Los días jueves 23 y viernes 24 de marzo, Lima será sede de la III Reunión Mundial de Sociedades de Derecho Internacional, organizada por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), la Global Network for Societes International Law y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática del Perú.

El evento que se realizará bajo la modalidad de participación híbrida (presencial y virtual) contará con la asistencia de representantes de las principales sociedades nacionales de derecho internacional del planeta, tales como la American Society of International Law, la Chinese Society of International Law, la French Society of International Law, entre otras prestigiosas entidades e instituciones.

Durante la Reunión Mundial se abordarán temas contemporáneos de interés como la gobernabilidad y democracia, el derecho y el ciberespacio, el cambio climático y el desarrollo sostenible, el derecho internacional humanitario, el arbitraje internacional, entre otros importantes tópicos de gran relevancia jurídica.

Gracias a la concurrencia de importantes juristas, académicos y funcionarios internacionales en nuestro país, se podrán abordar diversos ejes temáticos de gran trascendencia para la comunidad internacional, siendo el objetivo de esta reunión la adopción de una Declaración Final que contenga los principales aportes que los renombrados invitados formularán durante el evento.

Es por ello que, las sociedades nacionales de derecho internacional participantes, tendrán un rol vital y significativo como actores académicos especializados en el estudio de esta rama jurídica.

La SPDI informó que esta cita histórica y de prestigio mundial contará con la participación presencial de alrededor de 100 profesionales y otros 200 que los acompañarán de manera virtual, convirtiendo a la ciudad de Lima como capital del derecho internacional.