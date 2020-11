La cafeína, uno de los ingredientes principales de esta bebida, puede tener una acción hiperglucemiante, lo que significa que puede causar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Su ingesta requiere (algo) moderación, a pesar de disminuir el riesgo de diabetes tipo 2.

A pesar de que la relación entre el café y la diabetes aún no se ha estudiado lo suficiente, varios estudios científicos internacionales han demostrado, en las últimas décadas, que la cafeína puede tener una acción hiperglucemiante, lo que significa que puede causar el aumento de los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. “También algunos de sus otros componentes, como el magnesio y los polifenoles, pueden interferir con el equilibrio de la glucosa en la sangre”, advierte un artículo del sitio informativo Diabetes 365.

La cafeína presente en el café hace que el cuerpo libere adrenalina. Como esta hormona es estimulante, anima al hígado a liberar la glucosa que ha almacenado en forma de glucógeno. “Es de esta manera que la cafeína puede aumentar la glucemia”, aclara el proyecto de alfabetización de salud que pretende ayudar a los portugueses a lidiar con la patología. “En los viejos tiempos, se creía que el café afectaba la sensibilidad a la insulina”, también se refiere. Una teoría que eventualmente, sin embargo, se derrumbaría más recientemente.

“En un estudio publicado por el American Journal of Clinical Nutrition, realizado en 126 participantes, se verificó que el consumo de café no alteraba significativamente la sensibilidad a la insulina”, subraya la Diabetes 365º, haciendo una advertencia. “Por lo general, el café en sí no representa un gran problema para las personas con diabetes”, aclara. “El problema surge cuando agregamos azúcar, miel, leche u otro ingrediente que pueda influir en la glucosa en sangre”, advierten los expertos que colaboran con el proyecto, lanzado en 2019. “También debemos prestar atención a las cápsulas para cafeteras caseras”, advierte el sitio.

“Las opciones aromatizadas, con caramelo por ejemplo, así como los Capuchinos y otras variedades, a menudo tienen la adición de azúcar. Siempre lea la lista de ingredientes. Además, evite también el café tostado soluble, ya que en el proceso de tostado se usa azúcar. Lo ideal será tomar su café natural. En principio, tomar uno o dos cafés simples al día, sin adición de azúcar u otros ingredientes, no deberá suponer ningún problema a los diabéticos”, defiende la Diabetes 365º.