La Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó formalmente el inicio del proceso de destitución del Presidente Donald Trump. “El Presidente debe ser responsable”, dijo, después de salir de una reunión con los congresistas demócratas en el Capitolio, rematando que “nadie está por encima de la ley”.

Según el Observador, la medida anunciada por Nancy Pelosi-quien afirmó además que “las acciones del Presidente violaron gravemente la Constitución” – parece un desarrollo sorprendente en una “novela” que se extendía hace algunos meses.

En los últimos meses, muchos demócratas han dudado en avanzar hacia una medida tan radical como el “desmeachment”, pero el nuevo escándalo relacionado con presuntas presiones sobre Ucrania ha provocado una avalancha de peticiones que Nancy Pelosi ha decidido escuchar y concretar.

En su anuncio formal, explicó que las supuestas acciones de Donald Trump y la negativa de su administración a dar detalles de lo ocurrido ante el Congreso dejaron a la Cámara de Representantes sin alternativa.

Mientras tanto, Donald Trump ya reaccionó, a través de su cuenta de Twitter, diciendo simplemente: “ni siquiera leyeron las transcripciones. ¡Es una cacería de Brujas total!”. Lanzando de inmediato una nueva publicación, donde escribió: “¡acoso Presidencial!”. Sin perder el tiempo, publicó un video en el que intenta darle la vuelta a su favor, argumentando que esta “es la única manera” de que los demócratas lo ganen.

También la campaña Trump / Pence 2020 ha reaccionado oficialmente, a través de Brad Parscale, el responsable de este movimiento electoral. El mismo publicó un comunicado en Twitter en el que afirma que “la estrategia mal orientada de los Demócratas en perseguir el “desmeachment” sirve para apaciguar su base rabiosa, extrema e izquierdista. Sin embargo, sólo servirá para animar a los partidarios del Presidente Trump y crear una victoria aplastante para el Presidente”.

Democrats have officially paved the way for a @realDonaldTrump landslide victory. The witch-hunt continues…

En la comunicación al país, Nancy Pelosi no escatimó palabras al calificar las acciones de Trump como”una traición a su juramento, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones”. Aunque se ha optado por este camino, todavía no se sabe con certeza qué puede cambiar.

The Guardian ha explicado que las investigaciones sobre este asunto continuarán de la misma manera, teniendo como única diferencia el hecho de que están bajo el paraguas de una investigación formal de “impeachment”.

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi: "Today, I'm announcing the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry."

"The president must be held accountable; no one is above the law." https://t.co/WZnIWjR7tP pic.twitter.com/fAM81LJUju

— ABC News (@ABC) September 24, 2019