Dicen que la voz del pueblo, es la voz de Dios, yo creo que es una frase populista inventada por un demagogo. Y esta frasecita hoy se repite en todos los medios y redes; para justificar la disolución del Congreso, con un supuesto respaldo de 85% de fanáticos del dictador, guaripoleras y marionetas. Todo un circo armado ad portas del pronunciamiento del TC.

Para mi, es un maquillaje, un engaño, pues se trata de la voz de un pueblo ignorante, abandonado, anémico, inculto y aislado, reflejo de nuestras carencias en salud, educación e infraestructura, que se conforma con migajas y se deja manipular con demasiada facilidad. La debilidad de sus argumentos es manifiesta, cuando se le intenta hacer razonar, se ofenden y, en su desesperación, solo saben recurrir a la injuria y la vejación.



Acá tengo que decir, que el Perú es una cuna de oro, de felones, saqueadores, vende patria, sabandijas y sanguijuelas. Queda claro, que para destruir nuestro país ya no se requiere conflictos con los vecinos, sino presidentes, congresistas, autoridades, jueces, fiscales, empresarios y medios vendidos. Un solo ejemplo, por qué no investigan o desmenuzan el video sobre los lingotes de oro que se extraen de la amazonia, que todo el mundo comenta, menos en el Perú? Los peruanos saben que es Fake News? En realidad existe una red criminal que desde hace más de 20 años se roba el oro del Perú y el gobierno se hace de la vista gorda?



En nuestro país sí está ocurriendo un fenómeno de fake news para manipular a la opinión pública y maquillar al gobierno de Martín Vizcarra, mediante un esfuerzo bien planificado y articulado entre algunos medios vendidos, políticos, guaripoleras, marionetas y redes con sus trolls.



Acaso no es evidente que los fiscales Lava Jato se mueren por reembolsar a la empresa corrupta Odebrecht US$ 525 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla? Que al pueblo no le interese el golpe que noquea a la institucionalidad? etc. etc…

En realidad hasta ahora no aprendemos nada y después nos alarmamos cuando se incendia la pradera por la corrupcion… y las calles mal olientas son tomadas por las protestas…