La Lealtad con el pueblo se tiene cuando se piensa en ellos y no se delinque, porque tarde o temprano tendrán que acudir a los estrados judiciales a responder por sus delitos, y seguramente terminarán en las cárceles para vergüenza de sus familias y amigos. Los últimos escándalos de corrupción nos muestran un país y sus instituciones podridas, con personajes que se las ingenian, para que sus procesos judiciales sean engavetados y empiecen a dormir el sueño de los justos, producto de una inyección económica al juez o fiscal, los que también caerán en las redes de la justicia como está ocurriendo últimamente.

Después salieron con el cuento que se sacaron la Tinka, la polla, herencia de su abuela, etc. no se dan cuenta que con su comportamiento y forma de actuar han construido un falso ideario, recatados ante la sociedad que dejan la mínima huella o sospecha de sus saqueos, negociados, a donde llegan son la majestad divina, ignorando con su mirada y rasgos faciales están trazados con signos de criminalidad. Son incapaces de mirar a los ojos escrutadores de sus posibles detractores y el pueblo que los señala.

Con todos los hechos, es momento que los ciudadanos honestos aprendan a detectar a los políticos y funcionarios corruptos tanto de la empresa pública como privada y no se dejen sorprender por la prensa mermelera, que manipularon a los electarados a favor del “Cholo Sagrado”, “la pareja presidencial”, “La Tía Vaga”, “PPK” y “Pinocho” Vizcarra, que dictaban cátedras de moral, honradez y lucha contra la corrupción, y todos los electarados se la creyeron.

