Un estudio publicado en el periódico Proceedings of the National Academy of Sciences sugiere que el orgasmo femenino puede ser un vestigio del pasado – una forma de estimular la ovulación.



Un estudio con conejos encontró una explicación plausible del orgasmo femenino – un tema que hace tiempo suscita curiosidad, ya que, a diferencia del orgasmo masculino, el clímax femenino no tiene ningún propósito más que el placer.

Los científicos que participaron en el estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), propusieron que el orgasmo femenino puede tener sus raíces en un reflejo relacionado con la liberación de óvulos durante la relación sexual (un mecanismo que existe en varias especies de animales). Como los seres humanos ovulan espontáneamente, la teoría sostiene que el orgasmo femenino puede ser un vestigio del pasado – cuando la descarga hormonal que ocurría durante la relación sexual con el macho era necesaria para la liberación de los óvulos.

El equipo de científicos realizó un experimento con conejos en el que se administró Prozac (un antidepresivo conocido por reducir la capacidad de las mujeres para alcanzar el orgasmo) a 12 conejos hembras durante dos semanas. A continuación se analizó la cantidad de óvulos liberados después de que las hembras tuvieran relaciones sexuales con un conejo macho. Los resultados publicados en el PNAS mostraron que los conejos hembras que recibieron antidepresivos liberaron un 30% menos óvulos que los nueve que no tomaron el medicamento. Los experimentos realizados posteriormente respaldaron la teoría de que el fármaco afecta la ovulación a través de un mecanismo de apareamiento que implica el sistema nervioso en lugar de actuar directamente en los ovarios.

El equipo llegó a la conclusión de que los resultados concuerdan con la teoría de que los conejos necesitan experimentar algo similar a un orgasmo para tener un aumento hormonal y poder ovular. Sin embargo, no se sabe si esta especie de orgasmo puede considerarse placer sexual.